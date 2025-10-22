|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
UYARWählen
|
Transferzeitvon 1h 31min
|
Gesamtreisezeitvon 8h 47min
|Wählen
|
Umladestation
ABAKANWählen
|
Transferzeitvon 1h 15min
|
Gesamtreisezeitvon 12h 52min
|Wählen
|
Umladestation
MINUSINSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 3min
|
Gesamtreisezeitvon 12h 4min
|Wählen
|
Umladestation
TUBAWählen
|
Transferzeitvon 4h 27min
|
Gesamtreisezeitvon 9h 40min
|Wählen
|
Umladestation
KRUPSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 14h 39min
|
Gesamtreisezeitvon 11h 33min
|Wählen
|
Umladestation
PIONERSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 15h 25min
|
Gesamtreisezeitvon 10h 47min
|Wählen
|
Umladestation
ZHERLIEKWählen
|
Transferzeitvon 15h 46min
|
Gesamtreisezeitvon 10h 26min
|Wählen