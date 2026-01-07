|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 1h 18min
|
Gesamtreisezeitvon 8h 21min
|Wählen
|
Umladestation
KAMENSK-URALSKIYWählen
|
Transferzeitvon 4h 35min
|
Gesamtreisezeitvon 5h 9min
|Wählen
|
Umladestation
KATAYSKWählen
|
Transferzeitvon 6h 17min
|
Gesamtreisezeitvon 3h 26min
|Wählen
|
Umladestation
DALMATOVOWählen
|
Transferzeitvon 6h 56min
|
Gesamtreisezeitvon 2h 53min
|Wählen
|
Umladestation
KARGAPOLEWählen
|
Transferzeitvon 5h 24min
|
Gesamtreisezeitvon 1h 52min
|Wählen
|
Umladestation
CHELYABINSKWählen
|
Transferzeitvon 16h 5min
|
Gesamtreisezeitvon 10h 44min
|Wählen
|
Umladestation
SHUMIHAWählen
|
Transferzeitvon 19h 48min
|
Gesamtreisezeitvon 7h 1min
|Wählen
|
Umladestation
MAKUSHINOWählen
|
Transferzeitvon 1h 12min
|
Gesamtreisezeitvon 5h 54min
|Wählen