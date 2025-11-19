|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
VORONEZWählen
|
Transferzeitvon 4h 20min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 17min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 10min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 22h 23min
|Wählen
|
Umladestation
GRYAZIWählen
|
Transferzeitvon 13h 33min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 21h 16min
|Wählen
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 3h 19min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 5h 15min
|Wählen
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
|
Transferzeitvon 1h 12min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 5h 30min
|Wählen
|
Umladestation
BARABINSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 25min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 8h 14min
|Wählen
|
Umladestation
SIEZRANWählen
|
Transferzeitvon 2h 31min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 13h 40min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 3min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 3h 35min
|Wählen
|
Umladestation
SAMARAWählen
|
Transferzeitvon 3h 52min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 11h 27min
|Wählen
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 30min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 16h 31min
|Wählen
|
Umladestation
KAVKAZSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 2h 13min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 21h
|Wählen