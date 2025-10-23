Frage Antwort Unterstützung Navigator
Keine direkten Züge gefunden. Umladestation auswählen

Umsteigestationen NOVOKUZNETSK - KRASNOYARSK

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
OMSK
Wählen
Transferzeit
von 1h 6min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 15h 1min		 Wählen
Umladestation
YURGA
Wählen
Transferzeit
von 1h 57min
Gesamtreisezeit
von 15h 55min		 Wählen
Umladestation
NOVOSIBIRSK
Wählen
Transferzeit
von 5h 8min
Gesamtreisezeit
von 17h 18min		 Wählen
Umladestation
TATARSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 1h 40min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 42min		 Wählen
Umladestation
TAYGA
Wählen
Transferzeit
von 2h 7min
Gesamtreisezeit
von 17h 39min		 Wählen
Umladestation
BARABINSK
Wählen
Transferzeit
von 2h 1min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 47min		 Wählen
Umladestation
MOSCOW
Wählen
Transferzeit
von 4h 47min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 1h 4min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
Wählen
Transferzeit
von 8h 10min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 49min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
Wählen
Transferzeit
von 10h 6min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 4h 55min		 Wählen
Umladestation
ISHIM
Wählen
Transferzeit
von 2h 16min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 21h 43min		 Wählen
Umladestation
KALACHINSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 12h 26min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 15h 2min		 Wählen
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOE
Wählen
Transferzeit
von 3h 57min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 10h 5min		 Wählen
Umladestation
OB
Wählen
Transferzeit
von 1h 51min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 16min		 Wählen
Umladestation
BOLOTNAYA
Wählen
Transferzeit
von 1h 2min
Gesamtreisezeit
von 16h 50min		 Wählen
Umladestation
BALEZINO
Wählen
Transferzeit
von 1h 12min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 12h 55min		 Wählen
Umladestation
GLAZOV
Wählen
Transferzeit
von 9h 38min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 15h 3min		 Wählen
Umladestation
KIROV
Wählen
Transferzeit
von 3h 24min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 21h 14min		 Wählen
Umladestation
YAROSLAVL
Wählen
Transferzeit
von 4h 5min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 23h 23min		 Wählen
Umladestation
SHARYA
Wählen
Transferzeit
von 7h 47min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 8h 11min		 Wählen
Umladestation
MANTUROVO
Wählen
Transferzeit
von 5h 55min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 10h 7min		 Wählen
Umladestation
NEYA
Wählen
Transferzeit
von 4h 11min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 11h 43min		 Wählen
Umladestation
NOMZHA
Wählen
Transferzeit
von 3h 39min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 12h 14min		 Wählen
Umladestation
SVECHA
Wählen
Transferzeit
von 11h 38min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 4h 39min		 Wählen
Umladestation
NIKOLO-POLOMA
Wählen
Transferzeit
von 3h 12min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 12h 40min		 Wählen
Umladestation
ANTROPOVO
Wählen
Transferzeit
von 2h 24min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 13h 28min		 Wählen
Umladestation
GALICH
Wählen
Transferzeit
von 1h 4min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 14h 51min		 Wählen
Umladestation
BRANTOVKA
Wählen
Transferzeit
von 5h
Gesamtreisezeit
von 4Tage 10h 55min		 Wählen
Umladestation
KUNGUR
Wählen
Transferzeit
von 13h 33min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 4h 31min		 Wählen
Umladestation
YALUTOROVSK
Wählen
Transferzeit
von 12h 30min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 48min		 Wählen
Umladestation
PERM
Wählen
Transferzeit
von 10h 8min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 42min		 Wählen
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 6h 44min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 20h 44min		 Wählen
Umladestation
BUY
Wählen
Transferzeit
von 10h 47min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 16h 41min		 Wählen
Umladestation
LOPAREVO
Wählen
Transferzeit
von 13h 24min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 14h 4min		 Wählen
Umladestation
LYUBIM
Wählen
Transferzeit
von 8h 59min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 18h 29min		 Wählen
Umladestation
DANILOV
Wählen
Transferzeit
von 7h 34min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 19h 54min		 Wählen
Umladestation
SAMARA
Wählen
Transferzeit
von 6h 17min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 11h 35min		 Wählen
Umladestation
UFA
Wählen
Transferzeit
von 3h 45min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 16h 49min		 Wählen
Umladestation
KINEL
Wählen
Transferzeit
von 7h 43min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 10h 9min		 Wählen
Umladestation
POHVISTNEVO
Wählen
Transferzeit
von 10h 57min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 6h 55min		 Wählen
Umladestation
NOVOOTRADNAYA
Wählen
Transferzeit
von 9h 11min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 8h 41min		 Wählen
Umladestation
BUGURUSLAN
Wählen
Transferzeit
von 11h 46min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 6h 6min		 Wählen
Umladestation
RAEVKA
Wählen
Transferzeit
von 18h 56min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 22h 56min		 Wählen
Umladestation
ABDULINO
Wählen
Transferzeit
von 14h 29min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 3h 23min		 Wählen
Umladestation
AKSAKOVO
Wählen
Transferzeit
von 16h 17min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 1h 35min		 Wählen
Umladestation
SHALYA
Wählen
Transferzeit
von 2h 40min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 48min		 Wählen
Umladestation
ZAVODOUKOVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 22h 3min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 25min		 Wählen
Umladestation
KAMIESHLOV
Wählen
Transferzeit
von 13h 29min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 59min		 Wählen
Umladestation
CHELYABINSK
Wählen
Transferzeit
von 22h 57min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21h 13min		 Wählen
Umladestation
BERDYAUSH
Wählen
Transferzeit
von 13h 33min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 6h 31min		 Wählen
Umladestation
UST-KATAV
Wählen
Transferzeit
von 10h 25min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 9h 40min		 Wählen
Umladestation
MIASS
Wählen
Transferzeit
von 18h 3min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 1h 58min		 Wählen
Umladestation
ZLATOUST
Wählen
Transferzeit
von 15h 37min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 4h 24min		 Wählen
Umladestation
SULEYA
Wählen
Transferzeit
von 12h 39min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 26min		 Wählen
Umladestation
VYAZOVAYA
Wählen
Transferzeit
von 11h
Gesamtreisezeit
von 3Tage 9h 6min		 Wählen
Umladestation
KROPACHEVO
Wählen
Transferzeit
von 9h 31min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 10h 36min		 Wählen
Umladestation
SARATOV
Wählen
Transferzeit
von 12h 42min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 8h 18min		 Wählen
Umladestation
VOLGOGRAD
Wählen
Transferzeit
von 19h 44min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 22h 8min		 Wählen
Umladestation
PETROV VAL
Wählen
Transferzeit
von 4h 29min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 16h 31min		 Wählen
Umladestation
SENNAYA
Wählen
Transferzeit
von 17h 19min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 3h 41min		 Wählen
Umladestation
SAREPTA
Wählen
Transferzeit
von 17h 6min
Gesamtreisezeit
von 6Tage 46min		 Wählen
Umladestation
ZHUTOVO
Wählen
Transferzeit
von 13h 36min
Gesamtreisezeit
von 6Tage 4h 16min		 Wählen
Umladestation
KOTELNIKOVO
Wählen
Transferzeit
von 11h 49min
Gesamtreisezeit
von 6Tage 6h 3min		 Wählen
Umladestation
VOZROZHDENIE
Wählen
Transferzeit
von 20h 37min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 23min		 Wählen
Umladestation
SIEZRAN
Wählen
Transferzeit
von 23h 30min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 21h 30min		 Wählen
Umladestation
ASHA
Wählen
Transferzeit
von 7h 49min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 13h 11min		 Wählen
Umladestation
YASHKINO
Wählen
Transferzeit
von 1h 40min
Gesamtreisezeit
von 18h 37min		 Wählen
Umladestation
PETROPAVLOVSK
Wählen
Transferzeit
von 13h 20min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 4h 32min		 Wählen
Umladestation
MAKUSHINO
Wählen
Transferzeit
von 7h 38min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 14min		 Wählen
Umladestation
PETUHOVO
Wählen
Transferzeit
von 9h 25min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 8h 27min		 Wählen
Umladestation
KURGAN
Wählen
Transferzeit
von 4h 15min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 37min		 Wählen
Umladestation
KARGAT
Wählen
Transferzeit
von 21h 41min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 5h 26min		 Wählen
Umladestation
CHANIE
Wählen
Transferzeit
von 14h 31min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 12h 36min		 Wählen
Umladestation
ISILKUL
Wählen
Transferzeit
von 18h 42min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 23h 10min		 Wählen
Umladestation
KOTELNICH
Wählen
Transferzeit
von 13h 12min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 5h 6min		 Wählen
Umladestation
PROLETARSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 5h 23min
Gesamtreisezeit
von 6Tage 12h 29min		 Wählen
Umladestation
KUBERLE
Wählen
Transferzeit
von 7h 33min
Gesamtreisezeit
von 6Tage 10h 19min		 Wählen
Umladestation
SALSK
Wählen
Transferzeit
von 4h 7min
Gesamtreisezeit
von 6Tage 13h 45min		 Wählen
Umladestation
DVOYNAYA
Wählen
Transferzeit
von 6h 44min
Gesamtreisezeit
von 6Tage 11h 8min		 Wählen
Umladestation
PESCHANOKOPSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 1h 30min
Gesamtreisezeit
von 6Tage 16h 22min		 Wählen
Umladestation
REMONTNAYA
Wählen
Transferzeit
von 10h
Gesamtreisezeit
von 6Tage 7h 52min		 Wählen
Umladestation
ZIMOVNIKI
Wählen
Transferzeit
von 8h 37min
Gesamtreisezeit
von 6Tage 9h 15min		 Wählen
Support-Team
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
Lesen Sie die vollständigen Informationen
