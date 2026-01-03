Frage Antwort Unterstützung Navigator
Umsteigestationen NEW URENGOY - NOVOSIBIRSK

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
TYUMEN
Transferzeit
von 1h 37min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 18h 30min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeit
von 1h 32min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 39min		 Wählen
Umladestation
PERM
Transferzeit
von 2h 16min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 28min		 Wählen
Umladestation
MOSCOW
Transferzeit
von 2h 50min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 21h 20min		 Wählen
Umladestation
BOGDANOVICH
Transferzeit
von 7h 27min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 21min		 Wählen
Umladestation
KIROV
Transferzeit
von 8h 26min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 19h 39min		 Wählen
Umladestation
VERESHCHAGINO
Transferzeit
von 2h 27min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 8h 12min		 Wählen
Umladestation
DRUZHININO
Transferzeit
von 3h 45min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 39min		 Wählen
Umladestation
TALITSA
Transferzeit
von 3h 53min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 1h 8min		 Wählen
Umladestation
KAMIESHLOV
Transferzeit
von 4h 7min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 11min		 Wählen
Umladestation
CHELYABINSK
Transferzeit
von 13h 57min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 59min		 Wählen
Umladestation
BERDYAUSH
Transferzeit
von 4h 42min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 10min		 Wählen
Umladestation
UST-KATAV
Transferzeit
von 1h 19min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 32min		 Wählen
Umladestation
MIASS
Transferzeit
von 9h 11min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 35min		 Wählen
Umladestation
ZLATOUST
Transferzeit
von 6h 53min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 56min		 Wählen
Umladestation
SULEYA
Transferzeit
von 3h 47min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21h 5min		 Wählen
Umladestation
VYAZOVAYA
Transferzeit
von 1h 57min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 54min		 Wählen
Umladestation
KOTELNICH
Transferzeit
von 4h 55min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 1h 28min		 Wählen
Umladestation
BALEZINO
Transferzeit
von 6h 45min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 10h 49min		 Wählen
Umladestation
GLAZOV
Transferzeit
von 4h 46min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 12h 53min		 Wählen
Umladestation
AGRYZ
Transferzeit
von 3h 41min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 6h 23min		 Wählen
Umladestation
YANAUL
Transferzeit
von 7h 40min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 2h 24min		 Wählen
Umladestation
SARAPUL
Transferzeit
von 5h 15min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 4h 49min		 Wählen
Umladestation
CHERNUSHKA
Transferzeit
von 9h 44min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 20min		 Wählen
Umladestation
KRASNOUFIMSK
Transferzeit
von 13h 39min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 25min		 Wählen
Umladestation
UFA
Transferzeit
von 17h 59min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 13min		 Wählen
Umladestation
ASHA
Transferzeit
von 4h 8min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 4h 58min		 Wählen
Umladestation
REVDA
Transferzeit
von 19h 46min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 18min		 Wählen
Umladestation
TOBOLSK
Transferzeit
von 20h 12min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 39min		 Wählen
Umladestation
ULT YAGUN
Transferzeit
von 20h 9min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 42min		 Wählen
Umladestation
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Transferzeit
von 20h 12min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 39min		 Wählen
Umladestation
ELANSKIY
Transferzeit
von 23h 41min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 28min		 Wählen
Umladestation
DEMYANKA
Transferzeit
von 20h 22min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 29min		 Wählen
Umladestation
KUT-YAH
Transferzeit
von 20h 3min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 48min		 Wählen
Umladestation
SURGUT
Transferzeit
von 20h 45min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 6min		 Wählen
Umladestation
SALIEM
Transferzeit
von 20h 5min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 46min		 Wählen
Umladestation
PYT-YAH
Transferzeit
von 20h 4min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 47min		 Wählen
Umladestation
KROPACHEVO
Transferzeit
von 3h 5min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 38min		 Wählen
Umladestation
NIZHNY NOVGOROD
Transferzeit
von 1h 6min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 8h 6min		 Wählen
Umladestation
VLADIMIR
Transferzeit
von 13h 16min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 14h 27min		 Wählen
Umladestation
KOVROV 1
Transferzeit
von 15h 33min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 12h 29min		 Wählen
Umladestation
VYATSKIYE POLYANA
Transferzeit
von 7h 47min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 10h 3min		 Wählen
Umladestation
AMZYA
Transferzeit
von 6h 38min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 26min		 Wählen
Umladestation
KUEDA
Transferzeit
von 8h 48min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 1h 16min		 Wählen
Umladestation
CHAD
Transferzeit
von 11h 45min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 19min		 Wählen
Umladestation
KAZAN
Transferzeit
von 2h 32min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 15h 12min		 Wählen
Umladestation
KAMBARKA
Transferzeit
von 6h 14min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 50min		 Wählen
Umladestation
MINYAR
Transferzeit
von 4h 58min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 4h 8min		 Wählen
Umladestation
KEZ
Transferzeit
von 18h 56min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 11h 27min		 Wählen
Umladestation
MENDELEEVO
Transferzeit
von 22h 16min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 8h 7min		 Wählen
Umladestation
CHEBARKUL
Transferzeit
von 17h 9min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 57min		 Wählen
Umladestation
ZUEVKA
Transferzeit
von 17h 1min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 16h 19min		 Wählen
Umladestation
KIZNER
Transferzeit
von 23h 26min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 8h 36min		 Wählen
