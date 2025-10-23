Frage Antwort Unterstützung Navigator
Keine direkten Züge gefunden. Umladestation auswählen

Umsteigestationen ORENBURG - UFA

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
SAMARA
Wählen
Transferzeit
von 1h 3min
Gesamtreisezeit
von 14h 17min		 Wählen
Umladestation
SIEZRAN
Wählen
Transferzeit
von 1h 18min
Gesamtreisezeit
von 19h 48min		 Wählen
Umladestation
CHELYABINSK
Wählen
Transferzeit
von 3h 35min
Gesamtreisezeit
von 22h 25min		 Wählen
Umladestation
MOSCOW
Wählen
Transferzeit
von 2h 12min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 40min		 Wählen
Umladestation
RYAZAN
Wählen
Transferzeit
von 5h 7min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 15h 29min		 Wählen
Umladestation
KUZNETSK
Wählen
Transferzeit
von 2h 33min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 1h 1min		 Wählen
Umladestation
CHAPAEVSK
Wählen
Transferzeit
von 2h 28min
Gesamtreisezeit
von 18h 23min		 Wählen
Umladestation
PENZA
Wählen
Transferzeit
von 4h 19min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 46min		 Wählen
Umladestation
RUZAEVKA
Wählen
Transferzeit
von 4h 53min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 47min		 Wählen
Umladestation
KINEL
Wählen
Transferzeit
von 4h 15min
Gesamtreisezeit
von 13h 45min		 Wählen
Umladestation
ZUBOVA POLYANA
Wählen
Transferzeit
von 3h 44min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 15h 21min		 Wählen
Umladestation
POT'MA
Wählen
Transferzeit
von 4h 13min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 14h 59min		 Wählen
Umladestation
TORBEEVO
Wählen
Transferzeit
von 4h 56min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 14h 18min		 Wählen
Umladestation
KOVYLKINO
Wählen
Transferzeit
von 6h 23min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 13h 3min		 Wählen
Umladestation
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 3h 10min
Gesamtreisezeit
von 17h 58min		 Wählen
Umladestation
INZA
Wählen
Transferzeit
von 1h 55min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 1h 40min		 Wählen
Umladestation
ASEEVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 6h 6min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 3h 1min		 Wählen
Umladestation
CHAADAEVKA
Wählen
Transferzeit
von 6h 44min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 2h 24min		 Wählen
Umladestation
SASOVO
Wählen
Transferzeit
von 1h 39min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 51min		 Wählen
Umladestation
SHILOVO
Wählen
Transferzeit
von 1h 49min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 1h		 Wählen
Umladestation
MORSHANSK
Wählen
Transferzeit
von 1h 39min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 15h 47min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
Wählen
Transferzeit
von 10h 10min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 18h 25min		 Wählen
Umladestation
TALITSA
Wählen
Transferzeit
von 13h 36min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 14h 59min		 Wählen
Umladestation
ULT YAGUN
Wählen
Transferzeit
von 10h 8min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 33min		 Wählen
Umladestation
KUT-YAH
Wählen
Transferzeit
von 21h 10min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 16h 31min		 Wählen
Umladestation
SURGUT
Wählen
Transferzeit
von 14h 45min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 58min		 Wählen
Umladestation
SALIEM
Wählen
Transferzeit
von 22h 45min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 56min		 Wählen
Umladestation
PYT-YAH
Wählen
Transferzeit
von 19h 1min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 39min		 Wählen
Umladestation
VERHNIY UFALEY
Wählen
Transferzeit
von 2h 17min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 18min		 Wählen
Umladestation
KIESHTIEM
Wählen
Transferzeit
von 4h 47min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 3h 55min		 Wählen
Umladestation
RYAZHSK
Wählen
Transferzeit
von 8h 49min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 23h 4min		 Wählen
Umladestation
BARIESH
Wählen
Transferzeit
von 10h 2min
Gesamtreisezeit
von 23h 38min		 Wählen
Umladestation
KLYUCHIKI
Wählen
Transferzeit
von 22h 13min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 3min		 Wählen
Umladestation
NOVOSPASSKOE
Wählen
Transferzeit
von 23h 25min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 2h 51min		 Wählen
Umladestation
ZHIGULEVSK
Wählen
Transferzeit
von 13h 8min
Gesamtreisezeit
von 23h 21min		 Wählen
Umladestation
ZHIGULEVSKOE MORE
Wählen
Transferzeit
von 14h 35min
Gesamtreisezeit
von 21h 54min		 Wählen
Umladestation
NOCHKA
Wählen
Transferzeit
von 2h 35min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 5h 50min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
Wählen
Transferzeit
von 6h 10min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 10h 56min		 Wählen
Umladestation
TOBOLSK
Wählen
Transferzeit
von 8h 26min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 29min		 Wählen
Umladestation
UST-YUGAN
Wählen
Transferzeit
von 17h 49min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 17min		 Wählen
Umladestation
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 5h 25min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 8h 30min		 Wählen
Umladestation
NOYABRSK
Wählen
Transferzeit
von 1h 54min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 12h 1min		 Wählen
Umladestation
KOGALYM
Wählen
Transferzeit
von 6h 45min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 10min		 Wählen
Umladestation
HANIEMEY
Wählen
Transferzeit
von 22h 4min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 15h 51min		 Wählen
Umladestation
PURPE
Wählen
Transferzeit
von 17h 17min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 20h 38min		 Wählen
Umladestation
PUROVSK
Wählen
Transferzeit
von 14h 3min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 23h 52min		 Wählen
Umladestation
SIEVDARMA
Wählen
Transferzeit
von 12h 12min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 1h 43min		 Wählen
Umladestation
KOROTCHAEVO
Wählen
Transferzeit
von 8h 58min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 4h 57min		 Wählen
Umladestation
NOVIEY URENGOY
Wählen
Transferzeit
von 5h 40min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 8h 15min		 Wählen
Umladestation
DEMYANKA
Wählen
Transferzeit
von 2h 31min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 11h 24min		 Wählen
Umladestation
ARGAYASH
Wählen
Transferzeit
von 6h 23min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 3h 7min		 Wählen
Support-Team
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
Lesen Sie die vollständigen Informationen
ferry2.app
Wir akzeptieren zur Zahlung:
/ 4 gründe, bei uns zu kaufen /
  • 7 jahre
    stabile Leistung
    Seit vielen Jahren helfen wir unseren Kunden, nicht nur in Russland, sondern auch in Länder im nahen und fernen Ausland bequem zu reisen. Die Anzahl der zufriedenen Benutzer des Dienstes wächst nur. Macht mit!
  • Zeitersparnis
    Die Bestellung von Bahntickets ist so einfach wie möglich - Sie werden das gewünschte Ticket leicht in wenigen Sekunden finden und kaufen. Es ist so einfach, dass es unterwegs, im Stau oder an einer Ampel gemacht werden kann. Jeder kann damit umgehen, auch ohne Erfahrung bei der Online-Buchung von Bahntickets.
  • Selbständig
    Sitzauswahl
    Sie wählen bei der Buchung eines Tickets selbst die bequemste Position für Sie aus. Das Abteil, die Sitzkarte, näher oder weiter zur Mitte des Wagens, die Wagennummer, in der Nähe des Fensters oder nicht - jede Option Ihrer Wahl.. Aber ein kleiner Tipp: Je früher die Buchung erfolgt, desto größer ist die Auswahl an Plätzen für die Buchung.
  • Sichere
    Zahlung
    Bestellen Sie Tickets auf der Website von rusbiletnapoezd.ru ist absolut sicher. Ihre persönlichen Daten, Ihre Passnummer, Ihre Kreditkartendaten und alle anderen vertraulichen Informationen werden durch zuverlässige Sicherheitsstandards streng geschützt. Unser Service ist eine Garantie für Sicherheit.
Abonniere unseren Newsletter
zhd.online

EKSTRIP LLC, 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Prospekt, 32.
STEUER-ID: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru Fragen Sie einen Spezialisten

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Die Ticketpreise verstehen sich inklusive Servicegebühr. Der endgültige Preis wird auf dem Kaufbestätigungsbildschirm angezeigt.

Wir akzeptieren zur Zahlung:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru