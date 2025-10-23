|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Transferzeit von 1h 25min
Gesamtreisezeit von 16h 55min

Umladestation
ST PETERSBURG
Transferzeit von 2h 20min
Gesamtreisezeit von 1Tage 3h 38min

Umladestation
KONOSHA
Transferzeit von 13h 58min
Gesamtreisezeit von 16h 51min

Umladestation
ALEKSANDROV
Transferzeit von 12h 11min
Gesamtreisezeit von 17h 44min

Umladestation
YAROSLAVL
Transferzeit von 12h 50min
Gesamtreisezeit von 17h 33min

Umladestation
VOLOGDA
Transferzeit von 13h 43min
Gesamtreisezeit von 17h 25min

Umladestation
VOZHEGA
Transferzeit von 13h 20min
Gesamtreisezeit von 17h 48min

Umladestation
HAROVSKAYA
Transferzeit von 13h 12min
Gesamtreisezeit von 17h 56min

Umladestation
SUHONA
Transferzeit von 13h 4min
Gesamtreisezeit von 18h 4min

Umladestation
ROSTOV-YAROSLAVSKIY
Transferzeit von 12h 12min
Gesamtreisezeit von 17h 46min

Umladestation
DANILOV
Transferzeit von 13h 15min
Gesamtreisezeit von 17h 9min

Umladestation
PERMILOVO
Transferzeit von 2h 42min
Gesamtreisezeit von 1Tage 6h 10min

Umladestation
EMTSA
Transferzeit von 6h 16min
Gesamtreisezeit von 1Tage 2h 36min

Umladestation
SHELEKSA
Transferzeit von 6h 54min
Gesamtreisezeit von 1Tage 1h 58min
