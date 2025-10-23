Frage Antwort Unterstützung Navigator
Keine direkten Züge gefunden. Umladestation auswählen

Umsteigestationen ST PETERSBURG - NOVOOTRADNAYA

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Wählen
Transferzeit
von 2h
Gesamtreisezeit
von 19h 29min		 Wählen
Umladestation
SAMARA
Wählen
Transferzeit
von 4h 25min
Gesamtreisezeit
von 22h 40min		 Wählen
Umladestation
SIEZRAN
Wählen
Transferzeit
von 1h 13min
Gesamtreisezeit
von 23h 4min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
Wählen
Transferzeit
von 13h 10min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 8h 23min		 Wählen
Umladestation
ROSTOV
Wählen
Transferzeit
von 11h 8min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 26min		 Wählen
Umladestation
RYAZAN
Wählen
Transferzeit
von 18h 10min
Gesamtreisezeit
von 21h 5min		 Wählen
Umladestation
CHELYABINSK
Wählen
Transferzeit
von 14h 53min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 8h 11min		 Wählen
Umladestation
BELGOROD
Wählen
Transferzeit
von 10h 45min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 21h 42min		 Wählen
Umladestation
RZHAVA
Wählen
Transferzeit
von 13h 29min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 19h 32min		 Wählen
Umladestation
KINEL
Wählen
Transferzeit
von 7h 25min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 8h 23min		 Wählen
Umladestation
KUNGUR
Wählen
Transferzeit
von 14h 56min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 24min		 Wählen
Umladestation
PERM
Wählen
Transferzeit
von 15h 16min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 9h 42min		 Wählen
Umladestation
HOSTA
Wählen
Transferzeit
von 8h 7min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 5h 56min		 Wählen
Umladestation
SALSK
Wählen
Transferzeit
von 1h 55min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 16h 28min		 Wählen
Umladestation
SOCHI
Wählen
Transferzeit
von 9h 12min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 4h 51min		 Wählen
Umladestation
TUAPSE
Wählen
Transferzeit
von 2h 48min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 14min		 Wählen
Umladestation
ADLER
Wählen
Transferzeit
von 7h 40min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 6h 23min		 Wählen
Umladestation
SHAHTNAYA
Wählen
Transferzeit
von 14h 30min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 26min		 Wählen
Umladestation
TIHORETSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 2h 15min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 58min		 Wählen
Umladestation
TIMASHEVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 7h 17min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 42min		 Wählen
Umladestation
LIHAI
Wählen
Transferzeit
von 18h 4min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 45min		 Wählen
Umladestation
PROHOROVKA
Wählen
Transferzeit
von 12h 46min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 20h 20min		 Wählen
Umladestation
RUZAEVKA
Wählen
Transferzeit
von 5h 34min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 1h		 Wählen
Umladestation
INZA
Wählen
Transferzeit
von 4h 47min
Gesamtreisezeit
von 23h 7min		 Wählen
Umladestation
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 5h 3min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 16h 26min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
Wählen
Transferzeit
von 4h 44min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 55min		 Wählen
Umladestation
KAMENSK-URALSKIY
Wählen
Transferzeit
von 16h 39min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 8h 36min		 Wählen
Umladestation
NOVOSIBIRSK
Wählen
Transferzeit
von 8h 9min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 11min		 Wählen
Umladestation
BARABINSK
Wählen
Transferzeit
von 16h 11min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 15h 59min		 Wählen
Umladestation
KALACHINSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 22h 17min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 9h 5min		 Wählen
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOE
Wählen
Transferzeit
von 18h 36min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 13h 29min		 Wählen
Umladestation
TATARSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 20h 15min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 11h 17min		 Wählen
Umladestation
LOOE
Wählen
Transferzeit
von 10h 9min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 54min		 Wählen
Umladestation
LAZAREVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 11h 50min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 2h 13min		 Wählen
Umladestation
GORYACHIY KLYUCH
Wählen
Transferzeit
von 7h 57min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 19h 34min		 Wählen
Umladestation
TAMAN
Wählen
Transferzeit
von 3h 37min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 49min		 Wählen
Umladestation
KRASNODAR
Wählen
Transferzeit
von 10h 41min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 16h 31min		 Wählen
Umladestation
KERCH-IUZHNAIA NOVYI P
Wählen
Transferzeit
von 1h 8min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 44min		 Wählen
Umladestation
VORONEZ
Wählen
Transferzeit
von 22h 55min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 21h 37min		 Wählen
Umladestation
BARIESH
Wählen
Transferzeit
von 4h 38min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 14h 56min		 Wählen
Umladestation
CHAPAEVSK
Wählen
Transferzeit
von 5h 4min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 16h 25min		 Wählen
Umladestation
TALITSA
Wählen
Transferzeit
von 8h
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 25min		 Wählen
Umladestation
KAMIESHLOV
Wählen
Transferzeit
von 9h 57min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 28min		 Wählen
Umladestation
OMSK
Wählen
Transferzeit
von 2h 33min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 5h 47min		 Wählen
Umladestation
KISLOVODSK
Wählen
Transferzeit
von 9h 5min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 8h 14min		 Wählen
Umladestation
PYATIGORSK
Wählen
Transferzeit
von 10h 59min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 6h 20min		 Wählen
Umladestation
ESSENTUKI
Wählen
Transferzeit
von 10h 12min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 7h 7min		 Wählen
Umladestation
KAVKAZSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 23h 19min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h		 Wählen
Umladestation
MINERALNIYE VODI
Wählen
Transferzeit
von 13h 50min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 29min		 Wählen
Umladestation
DINSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 11h 43min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 4h 51min		 Wählen
Umladestation
VQSELKI
Wählen
Transferzeit
von 14h 21min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 2h 13min		 Wählen
Umladestation
NEVINNOMYSSK
Wählen
Transferzeit
von 17h 24min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 55min		 Wählen
Umladestation
KORENOVSK
Wählen
Transferzeit
von 12h 49min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 45min		 Wählen
Umladestation
ARMAVIR
Wählen
Transferzeit
von 19h 43min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21h 36min		 Wählen
Umladestation
BELAYA KALITVA
Wählen
Transferzeit
von 19h 39min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 42min		 Wählen
Umladestation
MOROZOVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 20h 1min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 20min		 Wählen
Umladestation
BAGEROVO
Wählen
Transferzeit
von 7h 15min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 25min		 Wählen
Umladestation
S KOLODEZ
Wählen
Transferzeit
von 5h 49min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 51min		 Wählen
Umladestation
VLADISLAV
Wählen
Transferzeit
von 3h 50min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 2h 50min		 Wählen
Support-Team
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
Lesen Sie die vollständigen Informationen
ferry2.app
Wir akzeptieren zur Zahlung:
/ 4 gründe, bei uns zu kaufen /
  • 7 jahre
    stabile Leistung
    Seit vielen Jahren helfen wir unseren Kunden, nicht nur in Russland, sondern auch in Länder im nahen und fernen Ausland bequem zu reisen. Die Anzahl der zufriedenen Benutzer des Dienstes wächst nur. Macht mit!
  • Zeitersparnis
    Die Bestellung von Bahntickets ist so einfach wie möglich - Sie werden das gewünschte Ticket leicht in wenigen Sekunden finden und kaufen. Es ist so einfach, dass es unterwegs, im Stau oder an einer Ampel gemacht werden kann. Jeder kann damit umgehen, auch ohne Erfahrung bei der Online-Buchung von Bahntickets.
  • Selbständig
    Sitzauswahl
    Sie wählen bei der Buchung eines Tickets selbst die bequemste Position für Sie aus. Das Abteil, die Sitzkarte, näher oder weiter zur Mitte des Wagens, die Wagennummer, in der Nähe des Fensters oder nicht - jede Option Ihrer Wahl.. Aber ein kleiner Tipp: Je früher die Buchung erfolgt, desto größer ist die Auswahl an Plätzen für die Buchung.
  • Sichere
    Zahlung
    Bestellen Sie Tickets auf der Website von rusbiletnapoezd.ru ist absolut sicher. Ihre persönlichen Daten, Ihre Passnummer, Ihre Kreditkartendaten und alle anderen vertraulichen Informationen werden durch zuverlässige Sicherheitsstandards streng geschützt. Unser Service ist eine Garantie für Sicherheit.
Abonniere unseren Newsletter
zhd.online

EKSTRIP LLC, 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Prospekt, 32.
STEUER-ID: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru Fragen Sie einen Spezialisten

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Die Ticketpreise verstehen sich inklusive Servicegebühr. Der endgültige Preis wird auf dem Kaufbestätigungsbildschirm angezeigt.

Wir akzeptieren zur Zahlung:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru