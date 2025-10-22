|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 2d 10h 34min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 3h 11min
|
Total travel timefrom 2d 23h 58min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 9h 42min
|
Total travel timefrom 3d 12h 20min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 30min
|
Total travel timefrom 2d 21h 43min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 3h 37min
|
Total travel timefrom 2d 22h 28min
|Choose