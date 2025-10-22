|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 20м
|
Общее время в путиот 2дн 10ч 34м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 11м
|
Общее время в путиот 2дн 23ч 58м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERMВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 42м
|
Общее время в путиот 3дн 12ч 20м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SARATOVВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 30м
|
Общее время в путиот 2дн 21ч 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SIEZRANВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 37м
|
Общее время в путиот 2дн 22ч 28м
|Выбрать