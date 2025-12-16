|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
OMSK
|
Transfer timefrom 2h 33min
|
Total travel timefrom 20h 8min
|
Transfer station
TATARSKAYA
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 1d 59min
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 1d 2h 37min
|
Transfer station
BARABINSK
|
Transfer timefrom 6h 11min
|
Total travel timefrom 1d 5h 12min
|
Transfer station
KALACHINSKAYA
|
Transfer timefrom 1h 39min
|
Total travel timefrom 1d 7min
|
Transfer station
NOVOSIBIRSK
|
Transfer timefrom 2h 9min
|
Total travel timefrom 1d 12h 54min
|
Transfer station
YURGA
|
Transfer timefrom 2h 20min
|
Total travel timefrom 1d 19h 36min
|
Transfer station
CHELYABINSK
|
Transfer timefrom 3h 48min
|
Total travel timefrom 7h 32min
|
Transfer station
VOZROZHDENIE
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 2d 5h 12min
|
Transfer station
RAEVKA
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 1d 9h 20min
|
Transfer station
AKSAKOVO
|
Transfer timefrom 2h
|
Total travel timefrom 1d 11h 53min
|
Transfer station
SIEZRAN
|
Transfer timefrom 2h 10min
|
Total travel timefrom 2d 2h 33min
|
Transfer station
ANZHERSKAYA
|
Transfer timefrom 2h 21min
|
Total travel timefrom 1d 23h 20min
|
Transfer station
MARIINSK
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 2d 2h 44min
|
Transfer station
ABDULINO
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 1d 13h 46min
