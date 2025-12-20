|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 33м
|
Общее время в путиот 20ч 8м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 3м
|
Общее время в путиот 1дн 59м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOEВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 12м
|
Общее время в путиот 1дн 2ч 37м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BARABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 11м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KALACHINSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 39м
|
Общее время в путиот 1дн 7м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 9м
|
Общее время в путиот 1дн 12ч 54м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YURGAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 20м
|
Общее время в путиот 1дн 19ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VOZROZHDENIEВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 14м
|
Общее время в путиот 2дн 5ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
RAEVKAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 13м
|
Общее время в путиот 1дн 9ч 20м
|Выбрать
|
Станция пересадки
AKSAKOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч
|
Общее время в путиот 1дн 11ч 53м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SIEZRANВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 10м
|
Общее время в путиот 2дн 2ч 33м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ANZHERSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 21м
|
Общее время в путиот 1дн 23ч 20м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MARIINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 32м
|
Общее время в путиот 2дн 2ч 44м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHELYABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 48м
|
Общее время в путиот 7ч 32м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VOLGOGRADВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 48м
|
Общее время в путиот 3дн 4ч 9м
|Выбрать