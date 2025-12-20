Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки Екатеринбург - КУРГАН

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
OMSK
Время пересадки
от 2ч 33м
Общее время в пути
от 20ч 8м
Станция пересадки
TATARSKAYA
Время пересадки
от 1ч 3м
Общее время в пути
от 1дн 59м
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Время пересадки
от 1ч 12м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 37м
Станция пересадки
BARABINSK
Время пересадки
от 6ч 11м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 12м
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Время пересадки
от 1ч 39м
Общее время в пути
от 1дн 7м
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Время пересадки
от 2ч 9м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 54м
Станция пересадки
YURGA
Время пересадки
от 2ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 36м
Станция пересадки
VOZROZHDENIE
Время пересадки
от 1ч 14м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 12м
Станция пересадки
RAEVKA
Время пересадки
от 1ч 13м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 20м
Станция пересадки
AKSAKOVO
Время пересадки
от 2ч
Общее время в пути
от 1дн 11ч 53м
Станция пересадки
SIEZRAN
Время пересадки
от 2ч 10м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 33м
Станция пересадки
ANZHERSKAYA
Время пересадки
от 2ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 20м
Станция пересадки
MARIINSK
Время пересадки
от 1ч 32м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 44м
Станция пересадки
CHELYABINSK
Время пересадки
от 3ч 48м
Общее время в пути
от 7ч 32м
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Время пересадки
от 1ч 48м
Общее время в пути
от 3дн 4ч 9м
