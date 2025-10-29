|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 35min
|
Total travel timefrom 1d 20h 49min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 1d 7h 29min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 5h 14min
|
Total travel timefrom 1d 14h 48min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 4h 6min
|
Total travel timefrom 1d 12h 3min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 18h 37min
|
Total travel timefrom 1d 9h 14min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 18h 33min
|
Total travel timefrom 1d 9h 15min
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 18h 18min
|
Total travel timefrom 1d 9h 30min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 5min
|
Total travel timefrom 1d 14h 15min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 33min
|
Total travel timefrom 2d 4h 8min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 18h 16min
|
Total travel timefrom 1d 8h 43min
|Choose
|
Transfer station
DRUZHININOChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 1d 8h 28min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 6h 5min
|
Total travel timefrom 1d 19h 34min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 3h 38min
|
Total travel timefrom 2d 23h 50min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 19h 26min
|
Total travel timefrom 2d 8h 2min
|Choose