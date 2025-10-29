|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Transferzeit von 3h 35min
Gesamtreisezeit von 1Tage 20h 49min
Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeit von 1h 7min
Gesamtreisezeit von 1Tage 7h 29min
Umladestation
TYUMEN
Transferzeit von 5h 14min
Gesamtreisezeit von 1Tage 14h 48min
Umladestation
TALITSA
Transferzeit von 4h 6min
Gesamtreisezeit von 1Tage 12h 3min
Umladestation
VYATSKIYE POLYANA
Transferzeit von 18h 37min
Gesamtreisezeit von 1Tage 9h 14min
Umladestation
KIZNER
Transferzeit von 18h 33min
Gesamtreisezeit von 1Tage 9h 15min
Umladestation
MOZHGA
Transferzeit von 18h 18min
Gesamtreisezeit von 1Tage 9h 30min
Umladestation
CHELYABINSK
Transferzeit von 9h 5min
Gesamtreisezeit von 1Tage 14h 15min
Umladestation
OMSK
Transferzeit von 6h 33min
Gesamtreisezeit von 2Tage 4h 8min
Umladestation
AGRYZ
Transferzeit von 18h 16min
Gesamtreisezeit von 1Tage 8h 43min
Umladestation
DRUZHININO
Transferzeit von 1h 2min
Gesamtreisezeit von 1Tage 8h 28min
Umladestation
KAMIESHLOV
Transferzeit von 6h 5min
Gesamtreisezeit von 1Tage 19h 34min
Umladestation
ULT YAGUN
Transferzeit von 3h 38min
Gesamtreisezeit von 2Tage 23h 50min
Umladestation
DEMYANKA
Transferzeit von 19h 26min
Gesamtreisezeit von 2Tage 8h 2min
