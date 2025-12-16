|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 1d 9h 56min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 2d 7h 34min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 2d 17h 16min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 16h 52min
|
Total travel timefrom 2d 21h 14min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 16h 44min
|
Total travel timefrom 2d 9h 39min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 13h 50min
|
Total travel timefrom 2d 12h 33min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 11h 35min
|
Total travel timefrom 2d 14h 48min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 19h 39min
|
Total travel timefrom 2d 6h 44min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 15h 37min
|
Total travel timefrom 2d 10h 46min
|Choose
|
Transfer station
VERESHCHAGINOChoose
|
Transfer timefrom 20h 50min
|
Total travel timefrom 2d 18h 58min
|Choose