|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Transferzeitvon 1h 33min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 9h 56min
Umladestation
NIZHNY NOVGOROD
Transferzeitvon 1h 57min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 7h 34min
Umladestation
ST PETERSBURG
Transferzeitvon 4h 20min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 17h 16min
Umladestation
PERM
Transferzeitvon 16h 52min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 21h 14min
Umladestation
VYSHNY VOLOCHOK
Transferzeitvon 16h 44min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 9h 39min
Umladestation
OKULOVKA
Transferzeitvon 13h 50min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 12h 33min
Umladestation
M VISHERA
Transferzeitvon 11h 35min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 14h 48min
Umladestation
TVER
Transferzeitvon 19h 39min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 6h 44min
Umladestation
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Transferzeitvon 15h 37min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 10h 46min
Umladestation
VERESHCHAGINO
Transferzeitvon 20h 50min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 18h 58min
