|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 1d 58min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 1d 13h 30min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 4h 18min
|
Total travel timefrom 2d 2h 19min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 1d 5h 54min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 7min
|
Total travel timefrom 1d 10h 5min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 2h 26min
|
Total travel timefrom 1d 11h 54min
|Choose
|
Transfer station
DRUZHININOChoose
|
Transfer timefrom 3h 45min
|
Total travel timefrom 1d 19h 18min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 25min
|
Total travel timefrom 1d 3h 23min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 3h 46min
|
Total travel timefrom 1d 2h 27min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 6min
|
Total travel timefrom 1d 3h 7min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 26min
|
Total travel timefrom 1d 2h 47min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 3h 15min
|
Total travel timefrom 1d 2h 58min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 3h 58min
|
Total travel timefrom 1d 2h 15min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 3h 14min
|
Total travel timefrom 1d 2h 59min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 3h 18min
|
Total travel timefrom 1d 2h 55min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 17h 59min
|
Total travel timefrom 2d 12h 54min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 4h 8min
|
Total travel timefrom 2d 9h 24min
|Choose
|
Transfer station
UST-YUGANChoose
|
Transfer timefrom 3h 15min
|
Total travel timefrom 1d 2h 58min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 3h 42min
|
Total travel timefrom 1d 10h 42min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 13h 57min
|
Total travel timefrom 1d 16h 56min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 4h 42min
|
Total travel timefrom 2d 2h 11min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 2d 5h 34min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 9h 11min
|
Total travel timefrom 1d 21h 42min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 6h 53min
|
Total travel timefrom 2d
|Choose
|
Transfer station
SULEYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 47min
|
Total travel timefrom 2d 3h 6min
|Choose
|
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 2d 4h 56min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 3h 41min
|
Total travel timefrom 2d 9h 40min
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 7h 40min
|
Total travel timefrom 2d 5h 42min
|Choose
|
Transfer station
SARAPULChoose
|
Transfer timefrom 5h 15min
|
Total travel timefrom 2d 8h 5min
|Choose
|
Transfer station
KUEDAChoose
|
Transfer timefrom 8h 48min
|
Total travel timefrom 2d 4h 34min
|Choose
|
Transfer station
CHERNUSHKAChoose
|
Transfer timefrom 9h 44min
|
Total travel timefrom 2d 3h 37min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOUFIMSKChoose
|
Transfer timefrom 13h 32min
|
Total travel timefrom 2d 1min
|Choose
|
Transfer station
MINYARChoose
|
Transfer timefrom 4h 58min
|
Total travel timefrom 2d 9h 21min
|Choose
|
Transfer station
REVDAChoose
|
Transfer timefrom 19h 46min
|
Total travel timefrom 1d 19h 48min
|Choose
|
Transfer station
CHEBARKULChoose
|
Transfer timefrom 17h 9min
|
Total travel timefrom 1d 21h 10min
|Choose
|
Transfer station
KROPACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 6h 56min
|
Total travel timefrom 2d 7h 23min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 21h 48min
|
Total travel timefrom 2d 17h 34min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 23h 15min
|
Total travel timefrom 2d 16h 7min
|Choose
|
Transfer station
AMZYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 38min
|
Total travel timefrom 2d 8h 56min
|Choose
|
Transfer station
CHADChoose
|
Transfer timefrom 11h 45min
|
Total travel timefrom 2d 3h 49min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 16h 40min
|
Total travel timefrom 2d 22h 42min
|Choose
|
Transfer station
KAMBARKAChoose
|
Transfer timefrom 6h 14min
|
Total travel timefrom 2d 9h 20min
|Choose