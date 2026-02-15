|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 37м
|
Общее время в путиот 1дн 58м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 32м
|
Общее время в путиот 1дн 13ч 30м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERMВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 18м
|
Общее время в путиот 2дн 2ч 19м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 53м
|
Общее время в путиот 1дн 5ч 54м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 7м
|
Общее время в путиот 1дн 10ч 5м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGDANOVICHВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 26м
|
Общее время в путиот 1дн 11ч 54м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DRUZHININOВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 45м
|
Общее время в путиот 1дн 19ч 18м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHELYABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 13ч 57м
|
Общее время в путиот 1дн 16ч 56м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BERDYAUSHВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 42м
|
Общее время в путиот 2дн 2ч 7м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-KATAVВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 19м
|
Общее время в путиот 2дн 5ч 29м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MIASSВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 11м
|
Общее время в путиот 1дн 21ч 32м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ZLATOUSTВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 53м
|
Общее время в путиот 1дн 23ч 53м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SULEYAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 47м
|
Общее время в путиот 2дн 3ч 2м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYAZOVAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 57м
|
Общее время в путиот 2дн 4ч 51м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UFAВыбрать
|
Время пересадкиот 17ч 59м
|
Общее время в путиот 2дн 12ч 54м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ASHAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 8м
|
Общее время в путиот 2дн 9ч 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ELANSKIYВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 42м
|
Общее время в путиот 1дн 10ч 42м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KROPACHEVOВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 5м
|
Общее время в путиот 2дн 6ч 35м
|Выбрать
|
Станция пересадки
AGRYZВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 41м
|
Общее время в путиот 2дн 9ч 40м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YANAULВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 40м
|
Общее время в путиот 2дн 5ч 42м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SARAPULВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 15м
|
Общее время в путиот 2дн 8ч 5м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUEDAВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 48м
|
Общее время в путиот 2дн 4ч 34м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHERNUSHKAВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 44м
|
Общее время в путиот 2дн 3ч 37м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KRASNOUFIMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 13ч 32м
|
Общее время в путиот 2дн 1м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MINYARВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 58м
|
Общее время в путиот 2дн 9ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
REVDAВыбрать
|
Время пересадкиот 19ч 46м
|
Общее время в путиот 1дн 19ч 48м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHEBARKULВыбрать
|
Время пересадкиот 17ч 9м
|
Общее время в путиот 1дн 21ч 10м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANAВыбрать
|
Время пересадкиот 21ч 48м
|
Общее время в путиот 2дн 17ч 34м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIZNERВыбрать
|
Время пересадкиот 23ч 15м
|
Общее время в путиот 2дн 16ч 7м
|Выбрать
|
Станция пересадки
AMZYAВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 38м
|
Общее время в путиот 2дн 8ч 56м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHADВыбрать
|
Время пересадкиот 11ч 45м
|
Общее время в путиот 2дн 3ч 49м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAZANВыбрать
|
Время пересадкиот 16ч 40м
|
Общее время в путиот 2дн 22ч 42м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMBARKAВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 14м
|
Общее время в путиот 2дн 9ч 20м
|Выбрать