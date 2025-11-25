|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 1d 18h 57min
|Choose
|
Transfer station
RZHAVAChoose
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 2d 14h 15min
|Choose
|
Transfer station
BELGORODChoose
|
Transfer timefrom 2h 34min
|
Total travel timefrom 2d 16h 22min
|Choose
|
Transfer station
PROHOROVKAChoose
|
Transfer timefrom 6h 27min
|
Total travel timefrom 2d 14h 59min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 3h 5min
|
Total travel timefrom 2d 10h 36min
|Choose
|
Transfer station
STARIEY OSKOLChoose
|
Transfer timefrom 5h 49min
|
Total travel timefrom 2d 14h 48min
|Choose
|
Transfer station
KRIVETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 43min
|
Total travel timefrom 2d 15h 4min
|Choose
|
Transfer station
GUBKINChoose
|
Transfer timefrom 5h 48min
|
Total travel timefrom 2d 14h 59min
|Choose
|
Transfer station
KISLOVODSKChoose
|
Transfer timefrom 21h 39min
|
Total travel timefrom 3d 22h 29min
|Choose
|
Transfer station
PYATIGORSKChoose
|
Transfer timefrom 23h 37min
|
Total travel timefrom 3d 20h 31min
|Choose
|
Transfer station
ESSENTUKIChoose
|
Transfer timefrom 22h 49min
|
Total travel timefrom 3d 21h 19min
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 10min
|
Total travel timefrom 3d 8h 58min
|Choose
|
Transfer station
MINERALNIYE VODIChoose
|
Transfer timefrom 2h 45min
|
Total travel timefrom 3d 17h 23min
|Choose
|
Transfer station
ABINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 15h 36min
|
Total travel timefrom 4d 42min
|Choose
|
Transfer station
ANAPAChoose
|
Transfer timefrom 10h 40min
|
Total travel timefrom 4d 5h 38min
|Choose
|
Transfer station
NEVINNOMYSSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 47min
|
Total travel timefrom 3d 14h 21min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 22h 16min
|
Total travel timefrom 3d 9h 13min
|Choose
|
Transfer station
ARMAVIRChoose
|
Transfer timefrom 8h 4min
|
Total travel timefrom 3d 12h 4min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 20h 52min
|
Total travel timefrom 3d 19h 26min
|Choose