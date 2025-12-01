Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Омск - КУРСК

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 13м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
RZHAVA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 44м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
BELGOROD
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 34м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
PROHOROVKA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 27м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
VORONEZ
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
STARIEY OSKOL
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 49м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
KRIVETSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 43м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
GUBKIN
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 48м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
KISLOVODSK
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 39м
Общее время в пути
от 3дн 22ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
PYATIGORSK
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 37м
Общее время в пути
от 3дн 20ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
ESSENTUKI
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 49м
Общее время в пути
от 3дн 21ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
KAVKAZSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 10м
Общее время в пути
от 3дн 8ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
MINERALNIYE VODI
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 45м
Общее время в пути
от 3дн 17ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
NEVINNOMYSSK
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 47м
Общее время в пути
от 3дн 14ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
ARMAVIR
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 4м
Общее время в пути
от 3дн 12ч 4м		 Выбрать
