|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 2h 1min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 1d 4h 44min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 1d 11h 29min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 34min
|
Total travel timefrom 1d 6h 33min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 18min
|
Total travel timefrom 1d 7h 2min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 4h 49min
|
Total travel timefrom 1d 4h 53min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 4h 23min
|
Total travel timefrom 1d 7h 47min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 4h 26min
|
Total travel timefrom 1d 7h 55min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 1d 7h 39min
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 4h 26min
|
Total travel timefrom 1d 7h 56min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 12min
|
Total travel timefrom 1d 7h 29min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 2h 46min
|
Total travel timefrom 1d 7h 55min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 2h 51min
|
Total travel timefrom 1d 7h 50min
|Choose
|
Transfer station
UST-YUGANChoose
|
Transfer timefrom 4h 24min
|
Total travel timefrom 1d 9h 9min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 5h 10min
|
Total travel timefrom 1d 9h 18min
|Choose