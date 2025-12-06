|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 1дн 2ч 1м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 2м
|
Общее время в путиот 1дн 4ч 44м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SURGUTВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 14м
|
Общее время в путиот 1дн 11ч 29м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TOBOLSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 34м
|
Общее время в путиот 1дн 6ч 33м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DEMYANKAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 18м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 2м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 49м
|
Общее время в путиот 1дн 4ч 53м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 23м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 47м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIZNERВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 26м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 55м
|Выбрать
|
Станция пересадки
AGRYZВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 1м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 39м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOZHGAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 26м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 56м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 12м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 29м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 46м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 55м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SALIEMВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 51м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 50м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ZELENY DOLВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 10м
|
Общее время в путиот 1дн 9ч 18м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-YUGANВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 24м
|
Общее время в путиот 1дн 9ч 9м
|Выбрать