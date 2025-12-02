|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 29min
|
Total travel timefrom 14h 35min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 1d 35min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 21h 8min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 3h 36min
|
Total travel timefrom 19h 10min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 1d 18h 1min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 22h 21min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 25min
|
Total travel timefrom 17h 28min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 26min
|
Total travel timefrom 17h 52min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 23h 58min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 21h 55min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 7h 47min
|
Total travel timefrom 2d 5h 32min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 1d 2h 11min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 6min
|
Total travel timefrom 18h 29min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 3h 15min
|
Total travel timefrom 18h 38min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 3h 14min
|
Total travel timefrom 18h 36min
|Choose