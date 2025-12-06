|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 29м
|
Общее время в путиот 14ч 35м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 32м
|
Общее время в путиот 1дн 35м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 7м
|
Общее время в путиот 21ч 8м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 36м
|
Общее время в путиот 19ч 10м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERMВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 16м
|
Общее время в путиот 1дн 18ч 1м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGDANOVICHВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 4м
|
Общее время в путиот 22ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TOBOLSKВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 25м
|
Общее время в путиот 17ч 28м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DEMYANKAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 26м
|
Общее время в путиот 17ч 52м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ELANSKIYВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 19м
|
Общее время в путиот 23ч 58м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SURGUTВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 18м
|
Общее время в путиот 21ч 55м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANAВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 47м
|
Общее время в путиот 2дн 5ч 32м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ULT YAGUNВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 38м
|
Общее время в путиот 1дн 2ч 11м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 6м
|
Общее время в путиот 18ч 29м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 15м
|
Общее время в путиот 18ч 38м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SALIEMВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 14м
|
Общее время в путиот 18ч 36м
|Выбрать