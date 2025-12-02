|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 1d 1h 8min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 2h 32min
|
Total travel timefrom 1d 9h 16min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 25min
|
Total travel timefrom 1d 4h 30min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 1d 4h 47min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 44min
|
Total travel timefrom 1d 4h 11min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 1d 5h 57min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 1d 5h 59min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 3h 37min
|
Total travel timefrom 1d 1h 30min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 1d 13h 32min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 40min
|
Total travel timefrom 1d 5h 22min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 3h 45min
|
Total travel timefrom 1d 5h 8min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 3h 9min
|
Total travel timefrom 1d 5h 49min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 3h 38min
|
Total travel timefrom 1d 5h 10min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 3h 25min
|
Total travel timefrom 1d 5h 23min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 3h 47min
|
Total travel timefrom 1d 5h 3min
|Choose