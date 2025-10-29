|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOWChoose
Transfer time from 1h 2min
Total travel time from 2d 18h 17min
|Choose
Transfer station
EKATERINBURGChoose
Transfer time from 1h 13min
Total travel time from 2d 21h 24min
|Choose
Transfer station
KOVROV 1Choose
Transfer time from 11h 57min
Total travel time from 2d 18h 57min
|Choose
Transfer station
TYUMENChoose
Transfer time from 1h 1min
Total travel time from 2d 18h 52min
|Choose
Transfer station
KOTELNICHChoose
Transfer time from 19h 49min
Total travel time from 2d 22h 20min
|Choose
Transfer station
KUNGURChoose
Transfer time from 20h 20min
Total travel time from 2d 22h 27min
|Choose
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
Transfer time from 9h 32min
Total travel time from 2d 19h 37min
|Choose
Transfer station
CHELYABINSKChoose
Transfer time from 2h 56min
Total travel time from 3d 2h 48min
|Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
Transfer time from 11h 30min
Total travel time from 2d 22h 13min
|Choose
Transfer station
VLADIMIRChoose
Transfer time from 19h 34min
Total travel time from 2d 19h 4min
|Choose
Transfer station
BALEZINOChoose
Transfer time from 20h 1min
Total travel time from 2d 22h 12min
|Choose
Transfer station
GLAZOVChoose
Transfer time from 19h 35min
Total travel time from 2d 22h 26min
|Choose
Transfer station
Transfer station
KAMENSK-URALSKIY
Transfer time from 8h 50min
Total travel time from 2d 20h 54min
|Choose
Transfer station
TALITSAChoose
Transfer time from 9h 33min
Total travel time from 2d 19h 36min
|Choose
Transfer station
PERMChoose
Transfer time from 20h 37min
Total travel time from 2d 23h 8min
|Choose
Transfer station
ORENBURGChoose
Transfer time from 2h 21min
Total travel time from 3d 21h 27min
|Choose
Transfer station
URENChoose
Transfer time from 23h 49min
Total travel time from 2d 22h 48min
|Choose
Transfer station
SHAHUNYAChoose
Transfer time from 23h 51min
Total travel time from 2d 22h 46min
|Choose
Transfer station
KIROVChoose
Transfer time from 20h 14min
Total travel time from 2d 23h 31min
|Choose
Transfer station
KAZANChoose
Transfer time from 13h 1min
Total travel time from 3d 18min
|Choose