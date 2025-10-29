Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Санкт-Петербург - НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 2м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 13м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
KOVROV 1
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 57м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 1м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
KOTELNICH
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 49м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
KUNGUR
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 20м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 32м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 56м
Общее время в пути
от 3дн 2ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNY NOVGOROD
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 30м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
VLADIMIR
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 34м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
BALEZINO
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 1м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
GLAZOV
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 35м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMENSK-URALSKIY
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 50м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
TALITSA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 33м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
PERM
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 37м
Общее время в пути
от 2дн 23ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
ORENBURG
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 21м
Общее время в пути
от 3дн 21ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
UREN
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 49м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
SHAHUNYA
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 51м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
KIROV
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 14м
Общее время в пути
от 2дн 23ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
KAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 1м
Общее время в пути
от 3дн 18м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
rent-car.app
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Тихие вагоны: зоны без разговоров для комфортной работы и отдыха Тихие вагоны: зоны без разговоров для комфортной работы и отдыха
Машинист будущего: как меняется профессия с приходом автоматизации Машинист будущего: как меняется профессия с приходом автоматизации
Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты
Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров
Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru