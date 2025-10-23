|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 1d 14h 17min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 25min
|
Total travel timefrom 1d 15h 53min
|Choose
|
Transfer station
UST-YUGANChoose
|
Transfer timefrom 3h 15min
|
Total travel timefrom 1d 15h 32min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 6min
|
Total travel timefrom 1d 15h 44min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 26min
|
Total travel timefrom 1d 15h 24min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 3h 15min
|
Total travel timefrom 1d 15h 35min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 3h 14min
|
Total travel timefrom 1d 15h 36min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 3h 18min
|
Total travel timefrom 1d 15h 30min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 19h 17min
|
Total travel timefrom 1d 19h 16min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 10h 50min
|
Total travel timefrom 3d 4h 12min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 12h 20min
|
Total travel timefrom 3d 2h 51min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 1d 18h 25min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 10h 58min
|
Total travel timefrom 2d 13h 1min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 44min
|
Total travel timefrom 1d 9h 57min
|Choose
|
Transfer station
KARASUKChoose
|
Transfer timefrom 4h 47min
|
Total travel timefrom 1d 10h 3min
|Choose