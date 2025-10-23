|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 33м
|
Общее время в путиот 1дн 14ч 17м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TOBOLSKВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 25м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 53м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-YUGANВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 15м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 32м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 6м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 44м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DEMYANKAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 26м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 15м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 35м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SALIEMВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 14м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PYT-YAHВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 18м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 30м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 19ч 17м
|
Общее время в путиот 1дн 19ч 16м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANAВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 50м
|
Общее время в путиот 3дн 4ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIZNERВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 20м
|
Общее время в путиот 3дн 2ч 51м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ULT YAGUNВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 38м
|
Общее время в путиот 1дн 18ч 25м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERMВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 58м
|
Общее время в путиот 2дн 13ч 1м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 44м
|
Общее время в путиот 1дн 9ч 57м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KARASUKВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 47м
|
Общее время в путиот 1дн 10ч 3м
|Выбрать