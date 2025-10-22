|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 8h 24min
|
Total travel timefrom 1d 4h 32min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 1d 8h 50min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 18h 55min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 4h 39min
|
Total travel timefrom 1d 15h 16min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 1d 10h 49min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 17h 55min
|
Total travel timefrom 3d 4h 28min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 21h 26min
|
Total travel timefrom 3d 57min
|Choose