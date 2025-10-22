|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 24м
|
Общее время в путиот 1дн 4ч 32м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 53м
|
Общее время в путиот 1дн 8ч 50м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 1дн 18ч 55м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGDANOVICHВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 39м
|
Общее время в путиот 1дн 15ч 16м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 7м
|
Общее время в путиот 1дн 10ч 49м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KOTELNICHВыбрать
|
Время пересадкиот 17ч 55м
|
Общее время в путиот 3дн 4ч 28м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIROVВыбрать
|
Время пересадкиот 21ч 26м
|
Общее время в путиот 3дн 57м
|Выбрать