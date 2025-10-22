|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
YURGA
Transfer time from 7h 17min
Total travel time from 4d 13h 18min

Transfer station
TAYGA
Transfer time from 2h 42min
Total travel time from 4d 10h 47min

Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer time from 2h 55min
Total travel time from 4d 17h 40min

Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time from 9h 22min
Total travel time from 6d 11h 13min

Transfer station
TYUMEN
Transfer time from 5h 44min
Total travel time from 6d 48min

Transfer station
BARABINSK
Transfer time from 5h 45min
Total travel time from 5d 2h 2min

Transfer station
OMSK
Transfer time from 9h 55min
Total travel time from 5d 10h 40min

Transfer station
OZERO-KARACHINSKOYE
Transfer time from 2h 35min
Total travel time from 5d 5h 10min

Transfer station
BOLOTNAYA
Transfer time from 19h 8min
Total travel time from 4d 14h 44min

Transfer station
YASHKINO
Transfer time from 8h 33min
Total travel time from 4d 12h 2min

Transfer station
ISHIM
Transfer time from 13h 48min
Total travel time from 5d 20h 4min

Transfer station
KARGAT
Transfer time from 8h 39min
Total travel time from 5d 1h 13min

Transfer station
TATARSKAYA
Transfer time from 13h 42min
Total travel time from 5d 6h 53min

Transfer station
CHANIE
Transfer time from 2h 1min
Total travel time from 5d 7h 51min

Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
Transfer time from 17h 17min
Total travel time from 5d 16h 35min
