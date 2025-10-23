|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
YURGA
|
Transferzeit von 7h 17min
|
Gesamtreisezeit von 4Tage 13h 18min
|Wählen
|
Umladestation
TAYGA
|
Transferzeit von 1h 55min
|
Gesamtreisezeit von 4Tage 10h 47min
|Wählen
|
Umladestation
NOVOSIBIRSK
|
Transferzeit von 1h 25min
|
Gesamtreisezeit von 4Tage 17h 40min
|Wählen
|
Umladestation
BOLOTNAYA
|
Transferzeit von 19h 8min
|
Gesamtreisezeit von 4Tage 14h 44min
|Wählen
|
Umladestation
YASHKINO
|
Transferzeit von 8h 33min
|
Gesamtreisezeit von 4Tage 12h 2min
|Wählen
|
Umladestation
MOSHKOVO
|
Transferzeit von 16h 45min
|
Gesamtreisezeit von 4Tage 17h 7min
|Wählen