|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 56min
|
Total travel timefrom 9h 53min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 10h 9min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 10min
|
Total travel timefrom 15h 15min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 3h 7min
|
Total travel timefrom 1d 14h 34min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 2h 31min
|
Total travel timefrom 15h 10min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 19h 27min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 3h 8min
|
Total travel timefrom 17h 28min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 23min
|
Total travel timefrom 1d 8h 56min
|Choose
|
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 22h 5min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 1d 2h 10min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 2h 28min
|
Total travel timefrom 1d 16h 45min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 22h 42min
|Choose
|
Transfer station
SULEYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 2min
|
Total travel timefrom 20h 22min
|Choose
|
Transfer station
KROPACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 3h 5min
|
Total travel timefrom 23h 42min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 21h 35min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 13h 3min
|
Total travel timefrom 2d 20h
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 17h 37min
|
Total travel timefrom 2d 15h 15min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 3h 19min
|
Total travel timefrom 1d 5h 44min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 21min
|
Total travel timefrom 1d 18h 18min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 1d 21h 42min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 46min
|
Total travel timefrom 2d 4h 44min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 21min
|
Total travel timefrom 1d 57min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 47min
|
Total travel timefrom 2d 10h 47min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 4h 51min
|
Total travel timefrom 2d 2h 35min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 39min
|
Total travel timefrom 19h 30min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 20h 27min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 3d 1h 18min
|Choose
|
Transfer station
POHVISTNEVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 42min
|
Total travel timefrom 1d 20h 10min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 3h
|
Total travel timefrom 1d 16h 42min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 2d 9h 20min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSK-URALSKIYChoose
|
Transfer timefrom 9h 52min
|
Total travel timefrom 7h 40min
|Choose
|
Transfer station
INGASHSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h
|
Total travel timefrom 3d 1h 57min
|Choose
|
Transfer station
ILANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 33min
|
Total travel timefrom 3d 24min
|Choose
|
Transfer station
RESHOTIEChoose
|
Transfer timefrom 2h 41min
|
Total travel timefrom 3d 3h 16min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 3d 11h 35min
|Choose
|
Transfer station
PETROV VALChoose
|
Transfer timefrom 8h 32min
|
Total travel timefrom 3d 4h 51min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 8h 8min
|
Total travel timefrom 2d 39min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 2d 15h 37min
|Choose
|
Transfer station
KINELChoose
|
Transfer timefrom 9h 30min
|
Total travel timefrom 1d 23h 15min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h 55min
|
Total travel timefrom 1d 21h 50min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 3h 22min
|
Total travel timefrom 1d 19h 26min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 7h 29min
|
Total travel timefrom 1d 12h 18min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 50min
|
Total travel timefrom 1d 15h 1min
|Choose
|
Transfer station
DRUZHININOChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 18h 10min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 7h
|
Total travel timefrom 2d 1h 29min
|Choose
|
Transfer station
ZAOZERNAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 54min
|
Total travel timefrom 2d 21h 2min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 10h 5min
|
Total travel timefrom 2d 19h 51min
|Choose
|
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIYChoose
|
Transfer timefrom 6h 36min
|
Total travel timefrom 2d 23h 21min
|Choose
|
Transfer station
CHEBARKULChoose
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 14h 46min
|Choose
|
Transfer station
OBChoose
|
Transfer timefrom 13h 14min
|
Total travel timefrom 1d 8h 24min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 53min
|
Total travel timefrom 1d 16h 50min
|Choose
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 13h 22min
|
Total travel timefrom 3d 5h 19min
|Choose
|
Transfer station
KARAMIESHChoose
|
Transfer timefrom 12h 44min
|
Total travel timefrom 3d 2h 38min
|Choose
|
Transfer station
MINYARChoose
|
Transfer timefrom 1h 53min
|
Total travel timefrom 1d 4h 48min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 9h 33min
|
Total travel timefrom 23h 21min
|Choose
|
Transfer station
VOZROZHDENIEChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 2d 12h 9min
|Choose
|
Transfer station
KUZNETSKChoose
|
Transfer timefrom 14h 16min
|
Total travel timefrom 2d 19h 20min
|Choose
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 43min
|
Total travel timefrom 2d 4h 49min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 30min
|
Total travel timefrom 2d 4h 2min
|Choose
|
Transfer station
PRIYUTOVOChoose
|
Transfer timefrom 7h 15min
|
Total travel timefrom 1d 21h 50min
|Choose
|
Transfer station
SHARTASHChoose
|
Transfer timefrom 20h 43min
|
Total travel timefrom 9h 54min
|Choose
|
Transfer station
PERVOMAYSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 20h 35min
|
Total travel timefrom 10h 2min
|Choose
|
Transfer station
KOZULKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 22min
|
Total travel timefrom 2d 9h 59min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 1d 6h 31min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 2h 2min
|
Total travel timefrom 1d 9h 39min
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 6h 24min
|
Total travel timefrom 1d 5h 17min
|Choose
|
Transfer station
SARAPULChoose
|
Transfer timefrom 3h 55min
|
Total travel timefrom 1d 7h 46min
|Choose
|
Transfer station
CHERNUSHKAChoose
|
Transfer timefrom 8h 26min
|
Total travel timefrom 1d 3h 15min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOUFIMSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 59min
|
Total travel timefrom 23h 42min
|Choose