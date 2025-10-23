Frage Antwort Unterstützung Navigator
Keine direkten Züge gefunden. Umladestation auswählen

Umsteigestationen TYUMEN - KURGAN

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
OMSK
Wählen
Transferzeit
von 2h 33min
Gesamtreisezeit
von 15h 15min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
Wählen
Transferzeit
von 1h 10min
Gesamtreisezeit
von 9h 53min		 Wählen
Umladestation
BARABINSK
Wählen
Transferzeit
von 3h 47min
Gesamtreisezeit
von 23h 58min		 Wählen
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOE
Wählen
Transferzeit
von 1h 27min
Gesamtreisezeit
von 21h 44min		 Wählen
Umladestation
NOVOSIBIRSK
Wählen
Transferzeit
von 1h 12min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7h 53min		 Wählen
Umladestation
TATARSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 1h 38min
Gesamtreisezeit
von 20h 6min		 Wählen
Umladestation
YURGA
Wählen
Transferzeit
von 2h 20min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 14h 34min		 Wählen
Umladestation
AKSAKOVO
Wählen
Transferzeit
von 2h
Gesamtreisezeit
von 1Tage 19h 21min		 Wählen
Umladestation
KALACHINSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 4h 2min
Gesamtreisezeit
von 19h 8min		 Wählen
Umladestation
ABDULINO
Wählen
Transferzeit
von 8h 23min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 21h 12min		 Wählen
Umladestation
SAMARA
Wählen
Transferzeit
von 3h 13min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 47min		 Wählen
Umladestation
RAEVKA
Wählen
Transferzeit
von 4h 31min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 16h 58min		 Wählen
Umladestation
BOGOTOL
Wählen
Transferzeit
von 1h 59min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 2h 35min		 Wählen
Umladestation
SARATOV
Wählen
Transferzeit
von 8h 37min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 22min		 Wählen
Umladestation
BUGURUSLAN
Wählen
Transferzeit
von 8h 30min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5min		 Wählen
Umladestation
SIEZRAN
Wählen
Transferzeit
von 1h 27min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 8h 56min		 Wählen
Umladestation
MARIINSK
Wählen
Transferzeit
von 7h 15min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 21h 42min		 Wählen
Umladestation
ACHINSK
Wählen
Transferzeit
von 2h 46min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 4h 44min		 Wählen
Umladestation
CHELYABINSK
Wählen
Transferzeit
von 4h 7min
Gesamtreisezeit
von 12h 12min		 Wählen
Umladestation
VOZROZHDENIE
Wählen
Transferzeit
von 1h 14min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 9min		 Wählen
Umladestation
ANZHERSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 10h 33min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 18h 18min		 Wählen
Umladestation
TAYGA
Wählen
Transferzeit
von 2h 28min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 16h 45min		 Wählen
Umladestation
TYAZHIN
Wählen
Transferzeit
von 4h 19min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 1h 29min		 Wählen
Umladestation
CHULIEMSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 6h 11min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h		 Wählen
Umladestation
VOLGOGRAD
Wählen
Transferzeit
von 1h 48min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 11h 35min		 Wählen
Umladestation
PETROV VAL
Wählen
Transferzeit
von 4h 20min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 4h 51min		 Wählen
Umladestation
SENNAYA
Wählen
Transferzeit
von 13h 19min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 15min		 Wählen
Umladestation
UFA
Wählen
Transferzeit
von 5h 18min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 8h 18min		 Wählen
Umladestation
NOVOOTRADNAYA
Wählen
Transferzeit
von 6h 7min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 3h 14min		 Wählen
Umladestation
ASHA
Wählen
Transferzeit
von 1h 59min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 48min		 Wählen
Umladestation
KRASNOYARSK
Wählen
Transferzeit
von 2h 47min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 47min		 Wählen
Umladestation
BERDYAUSH
Wählen
Transferzeit
von 4h 42min
Gesamtreisezeit
von 21h 35min		 Wählen
Umladestation
UST-KATAV
Wählen
Transferzeit
von 1h 19min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 58min		 Wählen
Umladestation
MIASS
Wählen
Transferzeit
von 9h 11min
Gesamtreisezeit
von 17h 6min		 Wählen
Umladestation
ZLATOUST
Wählen
Transferzeit
von 6h 53min
Gesamtreisezeit
von 19h 24min		 Wählen
Umladestation
SULEYA
Wählen
Transferzeit
von 3h 47min
Gesamtreisezeit
von 22h 30min		 Wählen
Umladestation
VYAZOVAYA
Wählen
Transferzeit
von 1h 57min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 20min		 Wählen
Umladestation
KARGAT
Wählen
Transferzeit
von 2h 9min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 5h 36min		 Wählen
Umladestation
OB
Wählen
Transferzeit
von 13h 14min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 8h 24min		 Wählen
Umladestation
KULATKA
Wählen
Transferzeit
von 1h 18min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 9min		 Wählen
Umladestation
PRIYUTOVO
Wählen
Transferzeit
von 1h 17min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 23h 41min		 Wählen
Umladestation
KAMENSK-URALSKIY
Wählen
Transferzeit
von 2h 42min
Gesamtreisezeit
von 8h 4min		 Wählen
Umladestation
KROPACHEVO
Wählen
Transferzeit
von 3h 5min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 2h 10min		 Wählen
Umladestation
CHANIE
Wählen
Transferzeit
von 9h 33min
Gesamtreisezeit
von 23h 21min		 Wählen
Umladestation
SAREPTA
Wählen
Transferzeit
von 18h 40min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 23h 23min		 Wählen
Umladestation
ZHUTOVO
Wählen
Transferzeit
von 15h 27min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 2h 36min		 Wählen
Umladestation
KOTELNIKOVO
Wählen
Transferzeit
von 13h 38min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 4h 25min		 Wählen
Umladestation
POHVISTNEVO
Wählen
Transferzeit
von 12h 47min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 10min		 Wählen
Umladestation
KOZULKA
Wählen
Transferzeit
von 3h 22min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 9h 59min		 Wählen
Umladestation
BOLOTNAYA
Wählen
Transferzeit
von 6h 1min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 17h 32min		 Wählen
Umladestation
PROLETARSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 7h 22min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 10h 41min		 Wählen
Umladestation
SALSK
Wählen
Transferzeit
von 6h 17min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 11h 46min		 Wählen
Umladestation
TIHORETSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 1h 9min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 10h 54min		 Wählen
Umladestation
REMONTNAYA
Wählen
Transferzeit
von 11h 56min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 6h 7min		 Wählen
Umladestation
ZIMOVNIKI
Wählen
Transferzeit
von 10h 40min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 7h 23min		 Wählen
Umladestation
KARAMIESH
Wählen
Transferzeit
von 13h 43min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 2h 38min		 Wählen
Umladestation
PENZA
Wählen
Transferzeit
von 2h 28min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 12h 45min		 Wählen
Umladestation
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 7h 58min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 3min		 Wählen
Umladestation
SHARTASH
Wählen
Transferzeit
von 20h 43min
Gesamtreisezeit
von 9h 54min		 Wählen
Umladestation
PERVOMAYSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 20h 35min
Gesamtreisezeit
von 10h 2min		 Wählen
Umladestation
ZAOZERNAYA
Wählen
Transferzeit
von 2h 49min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21h 7min		 Wählen
Umladestation
UYAR
Wählen
Transferzeit
von 4h
Gesamtreisezeit
von 2Tage 19h 56min		 Wählen
Umladestation
ZVEZDNAYA
Wählen
Transferzeit
von 12h 23min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 11h 33min		 Wählen
Umladestation
NIYA
Wählen
Transferzeit
von 10h 58min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 12h 58min		 Wählen
Umladestation
NEBEL
Wählen
Transferzeit
von 9h 56min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 14h		 Wählen
Umladestation
KIRENGA
Wählen
Transferzeit
von 8h 35min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 15h 21min		 Wählen
Umladestation
ULKAN
Wählen
Transferzeit
von 6h 51min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 17h 5min		 Wählen
Umladestation
SEVEROBAYKALSK
Wählen
Transferzeit
von 2h 13min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 21h 43min		 Wählen
Umladestation
LENA
Wählen
Transferzeit
von 16h 4min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 7h 52min		 Wählen
Umladestation
KORSHUNIKHA-ANGARSK
Wählen
Transferzeit
von 21h 54min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 2h 2min		 Wählen
Umladestation
OTRADO-KUBANSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 4h 26min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 13h 47min		 Wählen
Umladestation
KUBERLE
Wählen
Transferzeit
von 9h 11min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 8h 52min		 Wählen
Umladestation
KAVKAZSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 7h 17min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 10h 56min		 Wählen
Umladestation
EYA
Wählen
Transferzeit
von 2h 18min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 15h 45min		 Wählen
Umladestation
BELOGLINSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 4h 18min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 16h 43min		 Wählen
Umladestation
PESCHANOKOPSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 3h 48min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 14h 15min		 Wählen
Umladestation
ARMAVIR
Wählen
Transferzeit
von 3h 18min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 14h 55min		 Wählen
Support-Team
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
Lesen Sie die vollständigen Informationen
hotels-info.com
Wir akzeptieren zur Zahlung:
/ 4 gründe, bei uns zu kaufen /
  • 7 jahre
    stabile Leistung
    Seit vielen Jahren helfen wir unseren Kunden, nicht nur in Russland, sondern auch in Länder im nahen und fernen Ausland bequem zu reisen. Die Anzahl der zufriedenen Benutzer des Dienstes wächst nur. Macht mit!
  • Zeitersparnis
    Die Bestellung von Bahntickets ist so einfach wie möglich - Sie werden das gewünschte Ticket leicht in wenigen Sekunden finden und kaufen. Es ist so einfach, dass es unterwegs, im Stau oder an einer Ampel gemacht werden kann. Jeder kann damit umgehen, auch ohne Erfahrung bei der Online-Buchung von Bahntickets.
  • Selbständig
    Sitzauswahl
    Sie wählen bei der Buchung eines Tickets selbst die bequemste Position für Sie aus. Das Abteil, die Sitzkarte, näher oder weiter zur Mitte des Wagens, die Wagennummer, in der Nähe des Fensters oder nicht - jede Option Ihrer Wahl.. Aber ein kleiner Tipp: Je früher die Buchung erfolgt, desto größer ist die Auswahl an Plätzen für die Buchung.
  • Sichere
    Zahlung
    Bestellen Sie Tickets auf der Website von rusbiletnapoezd.ru ist absolut sicher. Ihre persönlichen Daten, Ihre Passnummer, Ihre Kreditkartendaten und alle anderen vertraulichen Informationen werden durch zuverlässige Sicherheitsstandards streng geschützt. Unser Service ist eine Garantie für Sicherheit.
Abonniere unseren Newsletter
zhd.online

EKSTRIP LLC, 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Prospekt, 32.
STEUER-ID: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru Fragen Sie einen Spezialisten

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Die Ticketpreise verstehen sich inklusive Servicegebühr. Der endgültige Preis wird auf dem Kaufbestätigungsbildschirm angezeigt.

Wir akzeptieren zur Zahlung:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru