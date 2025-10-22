|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 1d 10h 42min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 2h 32min
|
Total travel timefrom 21h 35min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 43min
|
Total travel timefrom 1d 9h 46min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 4h 42min
|
Total travel timefrom 2d 1h 38min
|Choose
|
Transfer station
PETROV VALChoose
|
Transfer timefrom 2h 41min
|
Total travel timefrom 1d 19h 7min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 1min
|
Total travel timefrom 1d 4h
|Choose
|
Transfer station
VOZROZHDENIEChoose
|
Transfer timefrom 5h 10min
|
Total travel timefrom 1d 58min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 41min
|
Total travel timefrom 2d 16h 55min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 7h 32min
|
Total travel timefrom 1d 6h 2min
|Choose
|
Transfer station
KULATKAChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 1d 1h 47min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 14h 10min
|
Total travel timefrom 2d 2h 43min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 32min
|
Total travel timefrom 2d 8h 5min
|Choose
|
Transfer station
ULYANOVSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 37min
|
Total travel timefrom 17h 40min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 24min
|
Total travel timefrom 1d 14h 23min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 1d 6h 26min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 17min
|
Total travel timefrom 2d 9h 50min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 7h 34min
|
Total travel timefrom 2d 7h 33min
|Choose
|
Transfer station
CHULIEMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 41min
|
Total travel timefrom 2d 14h 34min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 3h 16min
|
Total travel timefrom 1d 10h 43min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 27min
|
Total travel timefrom 1d 22h 35min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 2d 13h 27min
|Choose
|
Transfer station
PROLETARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 31min
|
Total travel timefrom 2d 19h 25min
|Choose
|
Transfer station
KARAMIESHChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 1d 15h 46min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 4h 12min
|
Total travel timefrom 1d 3h 12min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 12h 24min
|
Total travel timefrom 2d 22h 48min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 19min
|
Total travel timefrom 1d 9h 9min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 17h 5min
|
Total travel timefrom 2d 21h 5min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 5min
|
Total travel timefrom 2d 2h 47min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 8h 4min
|
Total travel timefrom 2d 5h 48min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 2h 45min
|
Total travel timefrom 2d 11h 12min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 20h 28min
|
Total travel timefrom 2d 17h 42min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 4h 26min
|
Total travel timefrom 2d 9h 33min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 18h 5min
|
Total travel timefrom 2d 5h 59min
|Choose
|
Transfer station
KUBERLEChoose
|
Transfer timefrom 3h 49min
|
Total travel timefrom 2d 17h 18min
|Choose
|
Transfer station
SALSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 32min
|
Total travel timefrom 2d 20h 42min
|Choose
|
Transfer station
BELOGLINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 47min
|
Total travel timefrom 3d 10min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 2h 47min
|
Total travel timefrom 2d 21h 18min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 7h 55min
|
Total travel timefrom 2d 16h 10min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 6h 18min
|
Total travel timefrom 2d 17h 47min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 5h 24min
|
Total travel timefrom 2d 18h 41min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 11h 23min
|
Total travel timefrom 2d 12h 42min
|Choose
|
Transfer station
SUROVIKINOChoose
|
Transfer timefrom 16h 46min
|
Total travel timefrom 2d 8h 27min
|Choose
|
Transfer station
RUZAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 6h 26min
|
Total travel timefrom 1d 1h 13min
|Choose
|
Transfer station
SARANSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 4min
|
Total travel timefrom 1d 4h 3min
|Choose
|
Transfer station
NOYABRSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 29min
|
Total travel timefrom 3d 6h 39min
|Choose
|
Transfer station
KOGALYMChoose
|
Transfer timefrom 12h 51min
|
Total travel timefrom 3d 2h 17min
|Choose
|
Transfer station
NOYABRSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 30min
|
Total travel timefrom 3d 7h 38min
|Choose
|
Transfer station
HANIEMEYChoose
|
Transfer timefrom 4h 44min
|
Total travel timefrom 3d 10h 24min
|Choose
|
Transfer station
PURPEChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 3d 13h 57min
|Choose
|
Transfer station
PUROVSKChoose
|
Transfer timefrom 21h 56min
|
Total travel timefrom 3d 17h 12min
|Choose
|
Transfer station
SIEVDARMAChoose
|
Transfer timefrom 19h 32min
|
Total travel timefrom 3d 19h 36min
|Choose
|
Transfer station
KOROTCHAEVOChoose
|
Transfer timefrom 15h 46min
|
Total travel timefrom 3d 23h 22min
|Choose
|
Transfer station
NOVIEY URENGOYChoose
|
Transfer timefrom 11h 41min
|
Total travel timefrom 4d 3h 27min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 22h 7min
|
Total travel timefrom 4d 1min
|Choose
|
Transfer station
ZAOZERNAYAChoose
|
Transfer timefrom 17h 28min
|
Total travel timefrom 4d 7h 11min
|Choose
|
Transfer station
INGASHSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 30min
|
Total travel timefrom 4d 12h 9min
|Choose
|
Transfer station
ILANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 14h 5min
|
Total travel timefrom 4d 10h 34min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 18h 39min
|
Total travel timefrom 4d 6h
|Choose
|
Transfer station
RESHOTIEChoose
|
Transfer timefrom 11h 10min
|
Total travel timefrom 4d 13h 29min
|Choose
|
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIYChoose
|
Transfer timefrom 15h 10min
|
Total travel timefrom 4d 9h 29min
|Choose
|
Transfer station
UBINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 8min
|
Total travel timefrom 2d 15h 37min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 15h 9min
|
Total travel timefrom 2d 9h 30min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 13h 28min
|
Total travel timefrom 3d 15min
|Choose
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 9h
|
Total travel timefrom 4d 15h 39min
|Choose
|
Transfer station
KRASNIEY UZELChoose
|
Transfer timefrom 8h 15min
|
Total travel timefrom 1d 3h 52min
|Choose
|
Transfer station
DVOYNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 57min
|
Total travel timefrom 2d 18h 52min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 55min
|
Total travel timefrom 3d 7min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 6h 24min
|
Total travel timefrom 2d 20h 38min
|Choose
|
Transfer station
MOROZOVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 13h 32min
|
Total travel timefrom 2d 11h 41min
|Choose