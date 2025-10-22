Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Уфа - Казань

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки
от 1ч 2м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Время пересадки
от 2ч 32м
Общее время в пути
от 21ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
SARATOV
Время пересадки
от 1ч 43м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Время пересадки
от 4ч 42м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
PETROV VAL
Время пересадки
от 2ч 41м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
SENNAYA
Время пересадки
от 2ч 1м
Общее время в пути
от 1дн 4ч		 Выбрать
Станция пересадки
VOZROZHDENIE
Время пересадки
от 5ч 10м
Общее время в пути
от 1дн 58м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Время пересадки
от 1ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
ARZAMAS GOROD
Время пересадки
от 7ч 32м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
KULATKA
Время пересадки
от 4ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Время пересадки
от 14ч 10м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Время пересадки
от 8ч 32м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
ULYANOVSK
Время пересадки
от 4ч 37м
Общее время в пути
от 17ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Время пересадки
от 4ч 24м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGDANOVICH
Время пересадки
от 1ч 35м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Время пересадки
от 5ч 17м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Время пересадки
от 7ч 34м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
CHULIEMSKAYA
Время пересадки
от 6ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
TALITSA
Время пересадки
от 3ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
TOBOLSK
Время пересадки
от 2ч 27м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
KARGAT
Время пересадки
от 1ч 6м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
PROLETARSKAYA
Время пересадки
от 1ч 31м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
KARAMIESH
Время пересадки
от 1ч 5м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
PENZA
Время пересадки
от 4ч 12м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Время пересадки
от 12ч 24м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Время пересадки
от 5ч 19м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
ULT YAGUN
Время пересадки
от 17ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Время пересадки
от 11ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
DEMYANKA
Время пересадки
от 8ч 4м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
KUT-YAH
Время пересадки
от 2ч 45м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
SURGUT
Время пересадки
от 20ч 28м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
SALIEM
Время пересадки
от 4ч 26м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Время пересадки
от 18ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
KUBERLE
Время пересадки
от 3ч 49м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
SALSK
Время пересадки
от 9ч 32м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
BELOGLINSKAYA
Время пересадки
от 5ч 47м
Общее время в пути
от 3дн 10м		 Выбрать
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Время пересадки
от 2ч 47м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
OKULOVKA
Время пересадки
от 7ч 55м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
M VISHERA
Время пересадки
от 6ч 18м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Время пересадки
от 5ч 24м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Время пересадки
от 11ч 23м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
SUROVIKINO
Время пересадки
от 16ч 46м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
RUZAEVKA
Время пересадки
от 6ч 26м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
SARANSK
Время пересадки
от 8ч 4м
Общее время в пути
от 1дн 4ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
NOYABRSK
Время пересадки
от 8ч 29м
Общее время в пути
от 3дн 6ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
KOGALYM
Время пересадки
от 12ч 51м
Общее время в пути
от 3дн 2ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
NOYABRSK
Время пересадки
от 7ч 30м
Общее время в пути
от 3дн 7ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
HANIEMEY
Время пересадки
от 4ч 44м
Общее время в пути
от 3дн 10ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
PURPE
Время пересадки
от 1ч 11м
Общее время в пути
от 3дн 13ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
PUROVSK
Время пересадки
от 21ч 56м
Общее время в пути
от 3дн 17ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEVDARMA
Время пересадки
от 19ч 32м
Общее время в пути
от 3дн 19ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
KOROTCHAEVO
Время пересадки
от 15ч 46м
Общее время в пути
от 3дн 23ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVIEY URENGOY
Время пересадки
от 11ч 41м
Общее время в пути
от 4дн 3ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOYARSK
Время пересадки
от 22ч 7м
Общее время в пути
от 4дн 1м		 Выбрать
Станция пересадки
ZAOZERNAYA
Время пересадки
от 17ч 28м
Общее время в пути
от 4дн 7ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
INGASHSKAYA
Время пересадки
от 12ч 30м
Общее время в пути
от 4дн 12ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
ILANSKAYA
Время пересадки
от 14ч 5м
Общее время в пути
от 4дн 10ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
UYAR
Время пересадки
от 18ч 39м
Общее время в пути
от 4дн 6ч		 Выбрать
Станция пересадки
RESHOTIE
Время пересадки
от 11ч 10м
Общее время в пути
от 4дн 13ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
KANSK-ENISEYSKIY
Время пересадки
от 15ч 10м
Общее время в пути
от 4дн 9ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
UBINSKAYA
Время пересадки
от 2ч 8м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
CHANIE
Время пересадки
от 15ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOTNAYA
Время пересадки
от 13ч 28м
Общее время в пути
от 3дн 15м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYSHET
Время пересадки
от 9ч
Общее время в пути
от 4дн 15ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNIEY UZEL
Время пересадки
от 8ч 15м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
DVOYNAYA
Время пересадки
от 2ч 57м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
SHAHTNAYA
Время пересадки
от 2ч 55м
Общее время в пути
от 3дн 7м		 Выбрать
Станция пересадки
LIHAI
Время пересадки
от 6ч 24м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
MOROZOVSKAYA
Время пересадки
от 13ч 32м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 41м		 Выбрать
