|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 2h 51min
|
Total travel timefrom 2d 2h 15min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 2d 4h 10min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 9h
|
Total travel timefrom 3d 19h 15min
|Choose
|
Transfer station
MINYARChoose
|
Transfer timefrom 2h 26min
|
Total travel timefrom 2d 3h 12min
|Choose
|
Transfer station
SIMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 28min
|
Total travel timefrom 2d 3h 10min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 2h 25min
|
Total travel timefrom 2d 3h 13min
|Choose
|
Transfer station
CHEBARKULChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 2d 4h 25min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 2d 3h 31min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 2h 10min
|
Total travel timefrom 2d 3h 28min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 2d 4h 6min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 2h 17min
|
Total travel timefrom 2d 3h 21min
|Choose
|
Transfer station
SULEYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 4min
|
Total travel timefrom 2d 3h 34min
|Choose
|
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 2d 3h 31min
|Choose
|
Transfer station
KROPACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 43min
|
Total travel timefrom 2d 2h 55min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 6h 11min
|
Total travel timefrom 3d 11h 13min
|Choose