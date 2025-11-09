|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
UFAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 51м
|
Общее время в путиот 2дн 2ч 15м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHELYABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 28м
|
Общее время в путиот 2дн 4ч 10м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч
|
Общее время в путиот 3дн 19ч 15м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MINYARВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 26м
|
Общее время в путиот 2дн 3ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SIMSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 28м
|
Общее время в путиот 2дн 3ч 10м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ASHAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 25м
|
Общее время в путиот 2дн 3ч 13м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHEBARKULВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 13м
|
Общее время в путиот 2дн 4ч 25м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BERDYAUSHВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 7м
|
Общее время в путиот 2дн 3ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-KATAVВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 10м
|
Общее время в путиот 2дн 3ч 28м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MIASSВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 32м
|
Общее время в путиот 2дн 4ч 6м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ZLATOUSTВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 17м
|
Общее время в путиот 2дн 3ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SULEYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 4м
|
Общее время в путиот 2дн 3ч 34м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYAZOVAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 7м
|
Общее время в путиот 2дн 3ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KROPACHEVOВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 43м
|
Общее время в путиот 2дн 2ч 55м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NIZHNY NOVGORODВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 11м
|
Общее время в путиот 3дн 11ч 13м
|Выбрать