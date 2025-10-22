|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 5h 49min
|Choose
|
Transfer station
KOVROV 1Choose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 2h 45min
|Choose
|
Transfer station
DZERZHINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 5h 2min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 12h 8min
|Choose
|
Transfer station
VYAZNIKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 3h 44min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 59min
|
Total travel timefrom 8h 56min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 20h 50min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 4h 42min
|
Total travel timefrom 9h 54min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 8h 7min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 1d 22h 29min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 8h 57min
|
Total travel timefrom 12h 20min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 12h 21min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 7h 32min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 18h 5min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 15min
|
Total travel timefrom 1d 1h 3min
|Choose