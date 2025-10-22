|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
NIZHNY NOVGOROD
от 1ч
от 5ч 49м
KOVROV 1
от 1ч 13м
от 2ч 45м
DZERZHINSK
от 1ч 4м
от 5ч 2м
ST PETERSBURG
от 1ч 1м
от 12ч 8м
VYAZNIKI
от 1ч 7м
от 3ч 44м
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
от 1ч 59м
от 8ч 56м
KIROV
от 1ч 44м
от 20ч 50м
OKULOVKA
от 4ч 42м
от 9ч 54м
TVER
от 1ч 21м
от 8ч 7м
EKATERINBURG
от 1ч 10м
от 1дн 22ч 29м
M VISHERA
от 8ч 57м
от 12ч 20м
MICHURINSK
от 1ч 22м
от 12ч 21м
RYAZAN
от 1ч 4м
от 7ч 32м
VORONEZ
от 1ч 19м
от 18ч 5м
ROSSOSH
от 1ч 15м
от 1дн 1ч 3м
