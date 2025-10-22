|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 2d 9h 30min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 3h 45min
|
Total travel timefrom 17h 57min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 3h 37min
|
Total travel timefrom 18h 4min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 4h 56min
|
Total travel timefrom 2d 6h 22min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 29min
|
Total travel timefrom 1d 23h 35min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 2h 28min
|
Total travel timefrom 2d 8h 41min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 8h 53min
|
Total travel timefrom 1d 15h 17min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 2h 32min
|
Total travel timefrom 1d 21h 40min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 6h 44min
|
Total travel timefrom 1d 17h 25min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 28min
|
Total travel timefrom 3d 3h 30min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 2min
|
Total travel timefrom 2d 21h 12min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 21min
|
Total travel timefrom 1d 14h 38min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 9h 3min
|
Total travel timefrom 1d 11h 56min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 21min
|
Total travel timefrom 2d 9h 54min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 19h 51min
|
Total travel timefrom 1d 4h 20min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 12h 16min
|
Total travel timefrom 2d 2h 18min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 16h 51min
|
Total travel timefrom 1d 7h 19min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 13h 58min
|
Total travel timefrom 1d 10h 13min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 10h 26min
|
Total travel timefrom 1d 13h 44min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 13h 22min
|
Total travel timefrom 2d 13h 52min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 10h 24min
|
Total travel timefrom 2d 16h 50min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 8h 11min
|
Total travel timefrom 2d 19h 3min
|Choose
|
Transfer station
ZAOZERNAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 54min
|
Total travel timefrom 3d 12h 5min
|Choose
|
Transfer station
INGASHSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h
|
Total travel timefrom 3d 16h 59min
|Choose
|
Transfer station
ILANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 33min
|
Total travel timefrom 3d 15h 26min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 10h 5min
|
Total travel timefrom 3d 10h 54min
|Choose
|
Transfer station
RESHOTIEChoose
|
Transfer timefrom 2h 41min
|
Total travel timefrom 3d 18h 18min
|Choose
|
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIYChoose
|
Transfer timefrom 6h 36min
|
Total travel timefrom 3d 14h 23min
|Choose
|
Transfer station
OBChoose
|
Transfer timefrom 13h 14min
|
Total travel timefrom 1d 22h 46min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 53min
|
Total travel timefrom 2d 5h 22min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 23h 23min
|
Total travel timefrom 1d 7min
|Choose
|
Transfer station
LANGEPASOVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 8h 21min
|
Total travel timefrom 2d 6h 43min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 23h 27min
|
Total travel timefrom 1d 3min
|Choose
|
Transfer station
UST-YUGANChoose
|
Transfer timefrom 5h 34min
|
Total travel timefrom 1d 22h 1min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNEVARTOVSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 10min
|
Total travel timefrom 2d 11h 54min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 23h 29min
|
Total travel timefrom 1d 1min
|Choose
|
Transfer station
MEGIONChoose
|
Transfer timefrom 5h 34min
|
Total travel timefrom 2d 9h 30min
|Choose
|
Transfer station
KOZULKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 22min
|
Total travel timefrom 2d 23h 52min
|Choose
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 13h 22min
|
Total travel timefrom 3d 22h 53min
|Choose