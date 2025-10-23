Frage Antwort Unterstützung Navigator
Keine direkten Züge gefunden. Umladestation auswählen

Umsteigestationen YALUTOROVSK - UFA

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
TYUMEN
Wählen
Transferzeit
von 3h 50min
Gesamtreisezeit
von 20h 31min		 Wählen
Umladestation
OMSK
Wählen
Transferzeit
von 2h 38min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 23min		 Wählen
Umladestation
TALITSA
Wählen
Transferzeit
von 3h 13min
Gesamtreisezeit
von 20h 39min		 Wählen
Umladestation
BARABINSK
Wählen
Transferzeit
von 3h 47min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 14h 38min		 Wählen
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOE
Wählen
Transferzeit
von 6h 7min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 56min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
Wählen
Transferzeit
von 3h 30min
Gesamtreisezeit
von 21h 42min		 Wählen
Umladestation
NOVOSIBIRSK
Wählen
Transferzeit
von 2h 30min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 23h 20min		 Wählen
Umladestation
TATARSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 1h 51min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 9h 43min		 Wählen
Umladestation
MOSCOW
Wählen
Transferzeit
von 3h 57min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 9h 30min		 Wählen
Umladestation
BOGDANOVICH
Wählen
Transferzeit
von 2h 59min
Gesamtreisezeit
von 23h 35min		 Wählen
Umladestation
YURGA
Wählen
Transferzeit
von 4h 56min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 42min		 Wählen
Umladestation
TAYGA
Wählen
Transferzeit
von 2h 28min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 8h 57min		 Wählen
Umladestation
KAMIESHLOV
Wählen
Transferzeit
von 3h 10min
Gesamtreisezeit
von 23h 25min		 Wählen
Umladestation
ELANSKIY
Wählen
Transferzeit
von 3h 43min
Gesamtreisezeit
von 23h 33min		 Wählen
Umladestation
MARIINSK
Wählen
Transferzeit
von 7h 15min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 13min		 Wählen
Umladestation
TYAZHIN
Wählen
Transferzeit
von 4h 19min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 16h 13min		 Wählen
Umladestation
BOGOTOL
Wählen
Transferzeit
von 1h 59min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 28min		 Wählen
Umladestation
KALACHINSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 4h 2min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 8h 2min		 Wählen
Umladestation
YAROSLAVL
Wählen
Transferzeit
von 7h 46min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 19h 49min		 Wählen
Umladestation
ANZHERSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 10h 33min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 26min		 Wählen
Umladestation
KOZULKA
Wählen
Transferzeit
von 3h 22min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 34min		 Wählen
Umladestation
ACHINSK
Wählen
Transferzeit
von 6h 2min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 47min		 Wählen
Umladestation
KARGAT
Wählen
Transferzeit
von 2h 9min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 18h 36min		 Wählen
Umladestation
OB
Wählen
Transferzeit
von 13h 14min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 46min		 Wählen
Umladestation
BOLOTNAYA
Wählen
Transferzeit
von 6h 1min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 37min		 Wählen
Umladestation
TUGULIEM
Wählen
Transferzeit
von 11h 10min
Gesamtreisezeit
von 23h 42min		 Wählen
Umladestation
KRASNOYARSK
Wählen
Transferzeit
von 6h 11min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 4h		 Wählen
Umladestation
CHANIE
Wählen
Transferzeit
von 9h 33min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 26min		 Wählen
Umladestation
CHULIEMSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 23h 27min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 19h 16min		 Wählen
Umladestation
ARZAMAS GOROD
Wählen
Transferzeit
von 20h 36min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 4h 9min		 Wählen
Support-Team
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
Lesen Sie die vollständigen Informationen
rent-car.app
Wir akzeptieren zur Zahlung:
/ 4 gründe, bei uns zu kaufen /
  • 7 jahre
    stabile Leistung
    Seit vielen Jahren helfen wir unseren Kunden, nicht nur in Russland, sondern auch in Länder im nahen und fernen Ausland bequem zu reisen. Die Anzahl der zufriedenen Benutzer des Dienstes wächst nur. Macht mit!
  • Zeitersparnis
    Die Bestellung von Bahntickets ist so einfach wie möglich - Sie werden das gewünschte Ticket leicht in wenigen Sekunden finden und kaufen. Es ist so einfach, dass es unterwegs, im Stau oder an einer Ampel gemacht werden kann. Jeder kann damit umgehen, auch ohne Erfahrung bei der Online-Buchung von Bahntickets.
  • Selbständig
    Sitzauswahl
    Sie wählen bei der Buchung eines Tickets selbst die bequemste Position für Sie aus. Das Abteil, die Sitzkarte, näher oder weiter zur Mitte des Wagens, die Wagennummer, in der Nähe des Fensters oder nicht - jede Option Ihrer Wahl.. Aber ein kleiner Tipp: Je früher die Buchung erfolgt, desto größer ist die Auswahl an Plätzen für die Buchung.
  • Sichere
    Zahlung
    Bestellen Sie Tickets auf der Website von rusbiletnapoezd.ru ist absolut sicher. Ihre persönlichen Daten, Ihre Passnummer, Ihre Kreditkartendaten und alle anderen vertraulichen Informationen werden durch zuverlässige Sicherheitsstandards streng geschützt. Unser Service ist eine Garantie für Sicherheit.
Abonniere unseren Newsletter
zhd.online

EKSTRIP LLC, 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Prospekt, 32.
STEUER-ID: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru Fragen Sie einen Spezialisten

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Die Ticketpreise verstehen sich inklusive Servicegebühr. Der endgültige Preis wird auf dem Kaufbestätigungsbildschirm angezeigt.

Wir akzeptieren zur Zahlung:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru