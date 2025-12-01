Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки Москва (Казанский вокзал) - ДАВЛЕКАНОВО

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
EKATERINBURG
Время пересадки
от 5ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Время пересадки
от 1ч 13м
Общее время в пути
от 21ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Время пересадки
от 4ч 25м
Общее время в пути
от 19ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
UFA
Время пересадки
от 10ч 31м
Общее время в пути
от 1дн 6м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Время пересадки
от 2ч
Общее время в пути
от 1дн 19ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
UST-KATAV
Время пересадки
от 2ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
MIASS
Время пересадки
от 6ч 7м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
ZLATOUST
Время пересадки
от 8ч 45м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
VYAZOVAYA
Время пересадки
от 1ч 51м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
SARATOV
Время пересадки
от 4ч 4м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Время пересадки
от 1ч 38м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
BERDYAUSH
Время пересадки
от 10ч 56м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
KROPACHEVO
Время пересадки
от 3ч 55м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
ASHA
Время пересадки
от 6ч 9м
Общее время в пути
от 1дн 4ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
CHEBARKUL
Время пересадки
от 12ч 39м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
CHAPAEVSK
Время пересадки
от 13ч 5м
Общее время в пути
от 21ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
SIMSKAYA
Время пересадки
от 4ч 47м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGDANOVICH
Время пересадки
от 1ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
SULEYA
Время пересадки
от 12ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
SENNAYA
Время пересадки
от 9ч 35м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
ANISOVKA
Время пересадки
от 4ч 15м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
URBAH
Время пересадки
от 2ч 3м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOOTRADNAYA
Время пересадки
от 13ч 41м
Общее время в пути
от 20ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
BUGURUSLAN
Время пересадки
от 13ч 47м
Общее время в пути
от 20ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
RAEVKA
Время пересадки
от 13ч 55м
Общее время в пути
от 20ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
ABDULINO
Время пересадки
от 13ч 48м
Общее время в пути
от 20ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
AKSAKOVO
Время пересадки
от 13ч 46м
Общее время в пути
от 20ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
UST-YUGAN
Время пересадки
от 21ч 16м
Общее время в пути
от 3дн 9ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
ULT YAGUN
Время пересадки
от 13ч 56м
Общее время в пути
от 3дн 16ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
ELANSKIY
Время пересадки
от 7ч 32м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
SURGUT
Время пересадки
от 18ч 15м
Общее время в пути
от 3дн 12ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
PYT-YAH
Время пересадки
от 22ч 30м
Общее время в пути
от 3дн 8ч 16м		 Выбрать
ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

