Станции пересадки Москва (Казанский вокзал) - КРАСНОУФИМСК

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 38м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
KAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 34м
Общее время в пути
от 20ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSSOSH
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 13м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
MOORE
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 32м
Общее время в пути
от 20ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 8м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
CANAS
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 37м
Общее время в пути
от 20ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
LISKI
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 15м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
SERGACH
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 23м
Общее время в пути
от 20ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 29м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
ARZAMAS GOROD
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 19м
Общее время в пути
от 20ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
AGRYZ
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 2м
Общее время в пути
от 20ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
DRUZHININO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 39м
Общее время в пути
от 1дн 28м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 10м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 17м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 22м		 Выбрать
ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

