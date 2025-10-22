Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки ИРКУТСК ПАССАЖИРСКИЙ - УЛАН-УДЭ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
TAYSHET
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
KUYTUN
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 15м
Общее время в пути
от 19ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
TULUN
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 4м
Общее время в пути
от 21ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNEUDINSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 23м
Общее время в пути
от 1дн 48м		 Выбрать
Станция пересадки
ZALARI
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 30м
Общее время в пути
от 14ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
ANGARSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 55м
Общее время в пути
от 10ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
ZIMA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 4м
Общее время в пути
от 16ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
USOLE-SIBIRSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 58м
Общее время в пути
от 11ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOYARSK
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 44м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 23м
Общее время в пути
от 3дн 5ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
PETROVSKIY ZAVOD
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 23м
Общее время в пути
от 12ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 30м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
INGASHSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 28м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
ILANSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 27м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 41м		 Выбрать
