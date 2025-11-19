Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки КРАСНОДАР 1 - АСТРАХАНЬ 1

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MICHURINSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 23м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
SARATOV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 15м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 2м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
RYAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 45м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGOYAVLENSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 1м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
RTISHCHEVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 50м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 50м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 47м
Общее время в пути
от 18ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
ATKARSK
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 11м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
UFA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 17м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOOTRADNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 15м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
BUGURUSLAN
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 43м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 25м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
ferry2.app
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Поезда на природном газе: дешевле и чище дизельных локомотивов Поезда на природном газе: дешевле и чище дизельных локомотивов
Система распознавания лиц ускорила прохождение контроля на вокзале Система распознавания лиц ускорила прохождение контроля на вокзале
Поезд-библиотека: книги в дорогу для любителей чтения Поезд-библиотека: книги в дорогу для любителей чтения
Железнодорожные туннели сквозь горы: как строят подземные магистрали Железнодорожные туннели сквозь горы: как строят подземные магистрали
Система оповещения для глухих: инклюзивность на железной дороге Система оповещения для глухих: инклюзивность на железной дороге
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru