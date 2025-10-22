|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 19ч 9м
|
Общее время в путиот 3дн 15ч 14м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 36м
|
Общее время в путиот 2дн 13ч 18м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 31м
|
Общее время в путиот 2дн 14ч 23м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TALITSAВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 45м
|
Общее время в путиот 2дн 14ч 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BALEZINOВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 32м
|
Общее время в путиот 2дн 21ч 36м
|Выбрать