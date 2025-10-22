Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки БАРНАУЛ - ГАЛИЧ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 31м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
ALTAYSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 49м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 55м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
ARTIESHTA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 13м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
KISELEVSK
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 19м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
MEZHDURECHENSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 8м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
PROKOPEVSK
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 27м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOKUZNETSK
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 55м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
MIESKI
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 15м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
ABAKAN
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 25м
Общее время в пути
от 3дн 12ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
TEBA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 22м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
CHULZHAN
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 19м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 7м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
ferry2.app
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты
Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров
Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C
Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство
Поезда-отели: новый формат длительных путешествий Поезда-отели: новый формат длительных путешествий
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru