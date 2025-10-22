Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Челябинск - НОВОРОССИЙСК

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 31м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 44м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
RYAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 8м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNODAR
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 27м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
PENZA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 38м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
SHAHTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 56м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
TIMASHEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 46м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
RUZAEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 9м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
LIHAI
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 57м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
RYAZHSK
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 7м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
SARATOV
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 4м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
PETROV VAL
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 7м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
KARAMIESH
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 48м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 17м		 Выбрать
